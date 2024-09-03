В Иркутской области нашли пропавший с радаров вертолет

Пропавший на границе с Бурятией вертолет найден. Предварительно, на борту находились шесть человек, пострадали двое. На место происшествия вылетело поисково-спасательное судно Росавиации

Вертолет Ми-8 (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Пропавший с радаров на границе Иркутской области с Бурятией вертолет найден, все члены экипажа живы, сообщил губернатор Игорь Кобзев, передает ТАСС.

«Вертолет найден. По моей информации, все живы», — сказал он.

Как уточнил глава Бурятии Алексей Цыденов, вертолет авиакомпании «Баргузин» выполнял санитарный рейс и совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. «На борту медики и экипаж, экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», — написал он в телеграм-канале.

О пропаже Ми-8 ранее сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По данным ведомства, вертолет следовал по маршруту Иркутск — Орлик. Следователи инициировали проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Представитель Росавиации Артем Кореняко уточнил, что ЧП произошло с вертолетом Ми-171 авиакомпании «Баргузин». По его словам, на борту находились шесть человек, о нештатной ситуации сообщил командир воздушного судна.

Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь Общество К месту происшествия вылетело поисково-спасательное воздушное судно Росавиации.

31 августа вертолет Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал на Камчатке. На следующий день нашли его обломки. На борту вертолета находились три члена экипажа и 19 пассажиров, все они погибли. В отношении авиакомпании началась проверка.