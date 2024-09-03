СК сообщил о потере связи с вертолетом Ми-8, вылетевшим из Иркутска

Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь

Вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Иркутск — Орлик, перестал выходить на связь на границе с Бурятией, сообщил СК. Информация о количестве людей на борту и обстоятельствах уточняется

Вертолет Ми-8 (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь на границе с Бурятией, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следователи начали проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).