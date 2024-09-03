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Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь

СК сообщил о потере связи с вертолетом Ми-8, вылетевшим из Иркутска
Вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Иркутск — Орлик, перестал выходить на связь на границе с Бурятией, сообщил СК. Информация о количестве людей на борту и обстоятельствах уточняется
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь на границе с Бурятией, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Следователи начали проверку по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press
31 августа на Камчатке пропал Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро». На его борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров, все они погибли. В отношении авиакомпании началась проверка.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Иркутская область Бурятия Следственный комитет связь
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