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«Победа» выпустит фирменный рюкзак под свои габариты ручной клади

Глава «Победы» Тыщук: выпустим фирменный рюкзак под свои габариты ручной клади
Лоукостер «Победа» выпустит собственные рюкзаки, которые будут соответствовать нормам провоза ручной клади. В первой партии будет 500 рюкзаков. Их владельцев будут пропускать на борт без требования использовать калибратор
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Авиакомпания «Победа» решила выпускать собственные рюкзаки, которые будут соответствовать установленным перевозчикам габаритам ручной клади, рассказал в интервью РБК глава лоукостера Дмитрий Тыщук.

«На тему того, что ручная кладь «Победы» маленькая: мы решили сделать свой фирменный рюкзак, который будет четко соответствовать нашему калибратору. Дизайн рюкзака (будет производиться в России) разработан, в ближайшие месяцы он будет продаваться на нашем сайте — это тоже будет дополнительный доход для авиакомпании», — сказал Тыщук.

По его словам, в рюкзак будут «спокойно» помещаться «три пятилитровые бутылки», даже останется пустое место.

Глава «Победы» добавил, что компания сравнила объемы своей ручной клади с теми, что установлены у других лоукостеров, и «он оказался выше». У «Победы» габариты — 36x30x27 см (или примерно 29 л), их сравнивали с габаритами Wizz Air (40x30x20 см или 24 л), Ryanair (40х25х20 см или 20 л), Smartavia (40x30x20 см).

«Идея простая — специалисты, которые занимаются обслуживанием клиентов и контролем их ручной клади, при виде рюкзака не просили бы клиента воспользоваться калибратором, а сразу пропускали бы на борт. В первой партии будет 500 рюкзаков, по мере их востребованности будем делать больше. Это будет первый товар в нашем интернет-магазине», — отметил Тыщук.

Полную версию интервью читайте в 7:00 на сайте РБК.

В январе Верховный суд обязал «Победу» исключить из требований к ручной клади габариты дамских сумок и портфелей, которые перевозятся сверх нормы бесплатного провоза, сочтя их незаконными. Эти правила компания ввела в 2018 году на основании федеральных авиационных правил ФАП-82.

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В компании подчеркивали, что это не отменяет запрета на провоз крупногабаритных вещей. В «Победе» также заявили о необходимости устранения разночтений в положениях ФАП-82 и пообещали продолжить выступать «с соответствующей инициативой».

Как пояснил Тыщук, по действующему законодательству, лоукостер может ограничивать размеры рюкзаков в ручной клади, в дамские сумки и портфели перечислены «без возможности определения габаритов». Это может препятствовать безопасному размещению ручной клади в самолете, отмечает он.

«Мы давно предлагаем, чтобы в федеральных правилах было сказано: габариты ручной клади определяются исходя из компоновки воздушного судна в соответствии с требованиями безопасности полетов и рекомендациями производителя авиатехники», — сказал глава компании, добавив, что Минтранс также принимает эту позицию.

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