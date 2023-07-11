Число занятых на платформах типа «Яндекс.Такси» и «Авито» превысило 5 млн

За год число тех, кто работает через агрегаторы такси, курьерские службы и сайты объявлений о различных услугах, выросло в 1,5 раза, свидетельствуют данные Росстата

Фото: Андрей Любимов / РБК

Число россиян, работающих через интернет-платформы для поиска заказов, по итогам первого квартала 2023 года превысило 5 млн человек, свидетельствуют данные Росстата, которые изучил РБК.

Так, число тех, кто называет платформенную занятость своей основной работой, составило по итогам первого квартала текущего года 4,96 млн человек. Еще 198 тыс. человек ответили, что используют платформенную занятость для дополнительного заработка.

В первом квартале 2022 года число платформенно занятых составляло, по данным Росстата, 3,47 млн человек. Таким образом, за год их число выросло в 1,5 раза. По итогам прошлого года количество платформенно занятых оценивалось на уровне 3,5 млн человек.

В мае на Петербургском международном юридическом форуме замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская говорила, что порядка 1,7 млн человек считают основной и единственной работой выполнение заказов через цифровые платформы. Еще примерно столько же, по ее словам, используют платформенную занятость в качестве регулярных приработков, а для 12 млн человек платформенная занятость является эпизодической.

Как Росстат оценивает платформенную занятость Под платформенной занятостью понимают такую форму занятости, при которой компании или частные специалисты используют интернет-платформы для поиска клиентов среди других компаний и отдельных заказчиков (такие как «Яндекс.Такси», «Авито», «Профи.ру» и др.). Наиболее распространенные примеры платформенной занятости: агрегаторы такси и курьерской работы (в частности, доставка продуктов и готовой еды), сайты объявлений о предоставлении различных бытовых услуг (строительные и ремонтные работы, ремонт машин, массаж и косметические услуги, уход за больными и престарелыми, уборка помещений, присмотр за детьми), услуг в сфере копирайтинга и переводов, репетиторства, услуг в сфере IT-технологий. К платформенной занятности частично относятся и работающие на такие сервисы онлайн-торговли, как Wildberries, Ozon или «СберМаркет». Росстат с 2022 года собирает информацию о платформенной занятости в рамках исследования рабочей силы. В прошлом году респондентам задавали только один вопрос о такого рода занятости — зарабатывают ли они с помощью интернет-платформ. С 2023 года Росстат стал выделять две категории платформенно занятых: те, для кого платформенная занятость является основным источником заработка, и те, кто использует ее для подработки.

Кто работает на платформах

Среди платформенно занятых больше мужчин, чем женщин. Среди тех, кто сообщил, что работа через платформы является для них основной, было 55% мужчин и 45% женщин, а среди тех, для кого такой способ занятости является подработкой, — 63% мужчин и 37% женщин. В первом квартале 2022 года гендерное соотношение было примерно таким же, перевес был на стороне мужчин (55%).

При этом среди молодежи в возрасте 15–19 лет, подрабатывающих с помощью интернет-платформ, девушек в десять раз больше, чем юношей (1 тыс. человек против 100 человек).

Высшее образование имеют 40% платформенно занятых на постоянной основе. Еще 39% имеют среднее профессиональное образование, 16,7% — среднее общее (то есть 11 классов школы), 3,2% — основное общее (9 классов).

Для дополнительного заработка используют платформы в основном работники с высшим (36%), средним профессиональным (47,5%) и средним общим образованием (15%).

В возрастном разрезе среди платформенно занятых преобладают люди в возрасте:

20–29 лет (19% среди тех, для кого это основная работа, и 22%, для кого это подработка);

30–39 лет (36% и 37% соответственно);

40–49 лет (25% и 29% соответственно).

Весной депутат Госдумы Андрей Исаев сообщал, что законопроект о платформенной занятости должен быть внесен в нижнюю палату до конца весенней сессии (она завершается 30 июля). В нем, в частности, планируется предусмотреть создание обязательного реестра и совета операторов цифровых платформ, обеспечить условия для добровольного социального страхования занятых и их объединения в профсоюз.

По словам Исаева, который руководит группой по разработке законопроекта, платформенная занятость является «совершенно новым типом занятости, который не может быть вполне описан ни как трудовые, ни как гражданско-правовые отношения», но имеет признаки и тех, и других.