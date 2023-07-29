В Казахстане полностью запретят вейпы и жидкости для них

Члены межведомственной комиссии почти единогласно проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним

Фото: Александра Левчук / ТАСС

В Казахстане полностью запретят вейпы, сообщила парламентская партия Respublica (шесть мандатов) в телеграм-канале.

«Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним», — говорится в сообщении.

Члены межведомственной комиссии почти единогласно (12 против двух) проголосовали за введение запрета на продажу, импорт, экспорт и производство электронных сигарет, жидкостей и ароматизаторов к ним, рассказала депутат мажилиса (нижняя палата парламента) Нургуль Тау, автор инициативы, ее слова приводит портал Orda.kz.

«Вред вейпов неоспорим. Именно поэтому Министерство здравоохранения с 2021 года остро ставит вопрос о введении запрета оборота вейпов. В своем запросе я предложила ввести полный запрет на продажу вейпов. Борьба за здоровье и судьбу детей дала свой результат», — сказала она.

Парламентарий обратилась к премьер-министру Казахстана Алихану Смаилову с предложением о полном запрете вейпов еще в мае. Тогда Тау сравнила ситуацию с распространением электронных сигарет среди школьников и молодежи с эпидемией, чему способствует бесконтрольная продажа и доступность вейпов — их цена не превышает 2 тыс. тенге (415 руб.).

По данным Минфина, на которые ссылается депутат, с 2020 по 2022 год оборот вейпов в стране вырос в 300 раз.

Как сообщает ktk.kz, предприниматели считают, что запрет на продажу вейпов приведет к тому, что торговля ими просто уйдет в тень. Они предлагают оставить на рынке честных игроков, которые будут продавать товар в неприметной упаковке.

«Запретят электронные сигареты? Закроются легальные продавцы электронных сигарет. Нелегальные как продавали, так и будут продавать. Сейчас акцизы, налоги на электронные сигареты выросли в несколько раз больше, чем у табачных компаний. Соответственно, электронная сигарета стоит примерно в восемь раз дороже пачки сигарет. Электронные сигареты нельзя запрещать, нужно закрывать их под шторки, проверять продажу несовершеннолетним», — полагает глава Казахстанской ассоциации вейпинга Ринат Шамерзаев, его слова приводит ktk.kz.