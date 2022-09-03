Молочников сообщил о приостановке его спектаклей в театре на Бронной

Рабочая группа в Госдуме по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры заявляла, что Молочников выступил против спецоперации. Ранее от сотрудничества с режиссером отказался Большой театр

Спектакль «Платонов болит» в Театре на Малой Бронной (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Режиссер Александр Молочников подтвердил приостановку его спектаклей в театре на Малой Бронной. Об этом он написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об отмене предстоящих спектаклей режиссера «Платонов болит» и «Бульба. Пир» сообщил журнал «Театр». По его данным, об этом известили актеров, задействованных в постановках.

«А спектакли действительно «приостановили», и еще кое-что невероятное произошло, но об этом позже», — написал режиссер.

Журнал «Театр» написал, что Молочникова не поставили в известность об отмене предстоящих спектаклей, он узнал об этом от артистов. «Спектакли снимаются с репертуара, а всем артистам завтруппой прислал одинаковые смс об отмене», — сообщил изданию режиссер.

Молочников рассказал РБК, что пока не получал сообщений из театра об отмене спектаклей, и отказался от дальнейших комментариев. РБК обратился за комментарием в пресс-службу Театра на Малой Бронной и к художественному руководителю Константину Богомолову.

В конце августа директор Большого театра Владимир Урин заявил, что Молочников не будет участвовать в постановке опер «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Александра фон Цемлинского. Об этом он написал в письме в ответ на запрос депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», секретаря рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры. ГРАД обвиняет Молочникова в том, что он публично высказывался против спецоперации [на Украине], поддержал обращение артистов и худруков против СВО, а также заявлял об ответственности России за события в Краматорске и Буче»

«Сообщаем, что ранее запланированное участие Молочникова А.А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в сезоне 2022–2023 годов отменено», — указал он.

Урин в ответе на запрос также сообщил, что Молочников «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях» с Большим театром. Сам Молочников тогда отказался комментировать ситуацию.

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ГРАД был создана по инициативе партии «Справедливая Россия — За правду», ее цель — «определить основные механизмы осуществления иностранного влияния и антигосударственной деятельности в сфере культуры». В группу вошли депутаты нескольких фракций. Официального статуса она не имеет.

Телеведущий Иван Ургант, которого ГРАД назвала «агентом иностранного влияния», в шутку предложил ей переименоваться в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества», «так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться».

Александр Молочников — актер и режиссер. С 2012 по 2020 он ставил спектакли в МХТ им. Чехова, там же работал в качестве актера. В 2019 году Молочников поставил на камерной сцене Большого театра спектакль «Телефон. Медиум». Среди его режиссерских работ в кино — «Мифы» (2017) и «Скажи ей» (2019).