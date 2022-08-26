Большой театр отменил премьеры опер Молочникова после письма из Думы
Режиссер Александр Молочников не будет участвовать в постановке опер «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Александра фон Цемлинского на сцене Большого театра. Об этом говорится в письме директора театра Владимира Урина, оказавшемся в распоряжении News.ru.
«Сообщаем, что ранее запланированное участие Молочникова А.А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в сезоне 2022–2023 годов отменено», — ответил Урин на запрос депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Кузнецова. Тот направил обращение в начале августа в рамках деятельности рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры, секретарем которой является. Депутат поинтересовался, есть ли у театра трудовые отношения с Молочниковым, и потребовал приостановить действие контракта до выяснения позиции режиссера по поводу спецоперации.
Урин в ответ заявил, что Молочников «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях» с Большим театром.
Молочников сказал РБК, что пока не комментирует эту информацию. В пресс-службе театра сообщили, что 13 сентября представят обновленные с учетом отмены его постановок планы на предстоящий сезон.
Создание ГРАД в начале августа инициировала партия «Справедливая Россия — За правду». В нее вошли депутаты нескольких фракций. Цель группы — «определить основные механизмы осуществления иностранного влияния и антигосударственной деятельности в сфере культуры». Официального статуса она не имеет.
Депутаты составили «список агентов иностранного влияния», куда помимо Молочникова и Урина вошли группа «Би-2», телеведущий Иван Ургант и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (последнему «направлен запрос на предмет уточнения наличия договорных отношений» Урганта и «Первого канала»).
Ургант в ответ предложил переименовать группу расследования антироссийской деятельности в сфере культуры в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества», «так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться».
Молочникова ГРАД обвиняет в том, что он «публично высказывался против спецоперации [на Украине], поддержал обращение артистов и худруков против СВО, а также заявлял об ответственности России за события в Краматорске и Буче». Внесение в список Урина группа объясняет присутствием опер «Флорентийская трагедия» и «Франческая да Римини» Молочникова в планах работы театра на новый сезон.
С момента начала российской военной операции на Украине против ее проведения высказывались общественные деятели, ученые, актеры и музыканты. Через два дня после начала боевых действий худрук Театра наций Евгений Миронов опубликовал на своей странице в Instagram обращение, которое подписали 17 ведущих деятелей культуры. Среди них — народные артисты Олег Басилашвили, Владимир Спиваков и Алиса Фрейндлих, гендиректор Большого театра Владимир Урин и другие.