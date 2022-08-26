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Большой театр отменил премьеры опер Молочникова после письма из Думы

Директор Большого театра отчитался перед депутатами об отмене спектаклей Молочникова. Ранее ГРАД потребовала приостановить действие контракта до выяснения позиции режиссера по поводу военной операции на Украине
Вид на здание Большого театра
Вид на здание Большого театра (Фото: Алексей Бычков / ТАСС)

Режиссер Александр Молочников не будет участвовать в постановке опер «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Александра фон Цемлинского на сцене Большого театра. Об этом говорится в письме директора театра Владимира Урина, оказавшемся в распоряжении News.ru.

«Сообщаем, что ранее запланированное участие Молочникова А.А. в постановке двух одноактных опер на сцене Большого театра в сезоне 2022–2023 годов отменено», — ответил Урин на запрос депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Кузнецова. Тот направил обращение в начале августа в рамках деятельности рабочей группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) в сфере культуры, секретарем которой является. Депутат поинтересовался, есть ли у театра трудовые отношения с Молочниковым, и потребовал приостановить действие контракта до выяснения позиции режиссера по поводу спецоперации.

Урин в ответ заявил, что Молочников «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях» с Большим театром.

Молочников сказал РБК, что пока не комментирует эту информацию. В пресс-службе театра сообщили, что 13 сентября представят обновленные с учетом отмены его постановок планы на предстоящий сезон.

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Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Создание ГРАД в начале августа инициировала партия «Справедливая Россия — За правду». В нее вошли депутаты нескольких фракций. Цель группы — «определить основные механизмы осуществления иностранного влияния и антигосударственной деятельности в сфере культуры». Официального статуса она не имеет.

Депутаты составили «список агентов иностранного влияния», куда помимо Молочникова и Урина вошли группа «Би-2», телеведущий Иван Ургант и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст (последнему «направлен запрос на предмет уточнения наличия договорных отношений» Урганта и «Первого канала»).

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Ургант в ответ предложил переименовать группу расследования антироссийской деятельности в сфере культуры в «Группу Обнаружения Врагов Нашего Общества», «так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться».

Молочникова ГРАД обвиняет в том, что он «публично высказывался против спецоперации [на Украине], поддержал обращение артистов и худруков против СВО, а также заявлял об ответственности России за события в Краматорске и Буче». Внесение в список Урина группа объясняет присутствием опер «Флорентийская трагедия» и «Франческая да Римини» Молочникова в планах работы театра на новый сезон.

С момента начала российской военной операции на Украине против ее проведения высказывались общественные деятели, ученые, актеры и музыканты. Через два дня после начала боевых действий худрук Театра наций Евгений Миронов опубликовал на своей странице в Instagram обращение, которое подписали 17 ведущих деятелей культуры. Среди них — народные артисты Олег Басилашвили, Владимир Спиваков и Алиса Фрейндлих, гендиректор Большого театра Владимир Урин и другие.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Екатерина Костина Екатерина Костина
Большой театр опера Владимир Урин Александр Молочников театр Военная операция на Украине
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