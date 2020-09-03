Минздрав предложил запретить ароматизаторы в сигаретах

Ведомство считает, что вкусовые добавки и обработка табака повышают привлекательность курения. Если запретить компаниям улучшать вкус табака, сигареты будут напоминать те, что продавались в СССР, полагают эксперты

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Минздрав предложил бороться с курением в том числе с помощью запретов на использование ароматизаторов и красителей при производстве сигарет, пишет газета «Коммерсантъ». Издание ознакомилось с планом министерства, который обеспечит снижение доли курильщиков в стране с 29 до 21%.

Концепция государственной политики по противодействию потреблению табака в России на 2019–2035 годы была утверждена тогдашним главой правительства Дмитрием Медведевым в ноябре 2019-го. Изначально планировалось сократить число курильщиков до 5% населения, но позже Минздрав отказался от этих планов.

Эксперты и источники на рынке рассказали газете, что пищевые добавки, красители и другие вещества используются для производство почти всей табачной продукции, представленной на рынке. Причем делается это не только для улучшения вкусовых характеристик, но и как часть технологического процесса. Отказ от добавок приведет к необходимости перестройки технологических процессов.

Один из собеседников издания заявил, что без вкусовых добавок табачные изделия будут «иметь неприятный вкус наподобие сигарет, выпускавшихся во времена СССР». Их станет «в принципе невозможно курить», на что, видимо, и рассчитывает Минздрав: если на рынке останется только такая продукция, курильщиков будет меньше.