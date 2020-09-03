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Минздрав предложил запретить ароматизаторы в сигаретах

Ведомство считает, что вкусовые добавки и обработка табака повышают привлекательность курения. Если запретить компаниям улучшать вкус табака, сигареты будут напоминать те, что продавались в СССР, полагают эксперты
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минздрав предложил бороться с курением в том числе с помощью запретов на использование ароматизаторов и красителей при производстве сигарет, пишет газета «Коммерсантъ». Издание ознакомилось с планом министерства, который обеспечит снижение доли курильщиков в стране с 29 до 21%.

Концепция государственной политики по противодействию потреблению табака в России на 2019–2035 годы была утверждена тогдашним главой правительства Дмитрием Медведевым в ноябре 2019-го. Изначально планировалось сократить число курильщиков до 5% населения, но позже Минздрав отказался от этих планов.

Эксперты и источники на рынке рассказали газете, что пищевые добавки, красители и другие вещества используются для производство почти всей табачной продукции, представленной на рынке. Причем делается это не только для улучшения вкусовых характеристик, но и как часть технологического процесса. Отказ от добавок приведет к необходимости перестройки технологических процессов.

Один из собеседников издания заявил, что без вкусовых добавок табачные изделия будут «иметь неприятный вкус наподобие сигарет, выпускавшихся во времена СССР». Их станет «в принципе невозможно курить», на что, видимо, и рассчитывает Минздрав: если на рынке останется только такая продукция, курильщиков будет меньше.

Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
Бизнес
Фото: Kacper Pempel / Reuters

Еще в проекте предыдущей концепции борьбы с табакокурением до 2022 года содержался пункт о запрете на использование ингредиентов со вкусами пищевых продуктов. Табачные компании обращались в правительство Медведева с просьбой урегулировать эти разногласия. Так, в концепции министерства отмечалось, что производители «пропитывают фильтры сигарет сиропом, что увеличивает их привлекательность для детей и подростков, впервые пробующих курить». Понятие «привлекательность» субъективно и не может служить четким критерием для установления норм регулирования продукции, в том числе запрета на использование ингредиентов, настаивали в письме к Медведеву участники рынка.

Кроме того, производители обратили внимание правительства на то, что предложение о размещении предупреждений о вреде сигарет на обертке фильтра и сигаретной бумаге сложно технически и не имеет мировых аналогов, а предложение о запрете на оборот некурительных табачных изделий они считают избыточным из-за недоказанности вреда для здоровья.

В 2017 году в Госдуме предлагали запретить продажу ароматизированных сигарет и табачных смесей для кальянов. «За счет различных вкусов, которыми обладают многие сигареты и кальянные смеси, эти курительные вещества почему-то особо привлекательны для молодежи. Курение становится губительным развлечением для юного поколения, которое уже совсем не знает, как развлекаться», — пояснил тогда зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

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Однако дело не только во вкусе: в табачную смесь добавляется множество дополнительных компонентов для облегчения обработки листьев, регулирования процесса горения табака, улучшения вкуса сигареты и аромата дыма, продления сроков хранения и т.д. Всего в производстве сигарет может использоваться почти 600 разного рода ингредиентов.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: сигареты, Минздрав, борьба с курением
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