Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Винницкой области
Объект инфраструктуры был поврежден в Винницкой области, сообщила первый заместитель начальника региональной военной администрации Наталья Заболотная.
«В области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте», — написала она в Facebook (владелец соцсети — компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).
Об ударах в области писали также украинские телеграм-каналы «Суспiльне новини» и «Зеркало недели».
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ночью 3 августа взрывы прозвучали также в Одессе. О взрывах глава города Геннадий Труханов сообщил около 01:38 мск. За несколько минут до этого в регионе объявили воздушную тревогу.
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