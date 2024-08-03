Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Винницкой области

Объект инфраструктуры был поврежден в Винницкой области, сообщила первый заместитель начальника региональной военной администрации Наталья Заболотная.

«В области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте», — написала она в Facebook (владелец соцсети — компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Об ударах в области писали также украинские телеграм-каналы «Суспiльне новини» и «Зеркало недели».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ночью 3 августа взрывы прозвучали также в Одессе. О взрывах глава города Геннадий Труханов сообщил около 01:38 мск. За несколько минут до этого в регионе объявили воздушную тревогу.