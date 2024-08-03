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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Винницкой области

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Военная операция на Украине

Объект инфраструктуры был поврежден в Винницкой области, сообщила первый заместитель начальника региональной военной администрации Наталья Заболотная.

«В области есть попадание в объект инфраструктуры. Подразделения ГСЧС работают на месте», — написала она в Facebook (владелец соцсети — компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Об ударах в области писали также украинские телеграм-каналы «Суспiльне новини» и «Зеркало недели».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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