В Подмосковье загорелся цех по производству аккумуляторов

Площадь пожара выросла до 400 кв. м, произошло обрушение кровли, эвакуированы семь человек, сообщили в МЧС

Video

️В городе Воскресенске Московской области загорелся производственный цех, сообщает МЧС России.

«Горят 200 кв. м нежилого здания. Эвакуированы семь человек. Информация уточняется», — говорится в сообщении.

ТАСС передает, что речь идет о цехе по производству кислородных аккумуляторов. Общая площадь предприятия составляет 5 тыс. кв. м, уточняет телеграм-канал Shot.

В МЧС позже сообщили, что площадь пожара увеличилась вдвое, до 400 кв. м, произошло обрушение кровли. «По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечены 86 человек, 24 единиц техники, в том числе пожарный поезд», — отмечается в сообщении.

Как утверждает телеграм-канал Baza, в горящем помещении находятся емкости с литием, поэтому для тушения используют пену, а не воду, которая может вступать с этим металлом в химическую реакцию.

«Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев и их видео пишут, что в районе пожара поднялся высокий столб дыма. Канал также утверждает, что на месте был слышен взрыв. Об этом со ссылкой на жителей Воскресенского района Подмосковья также пишет RT. Видео с пожаром на предприятии, снятое с легкомоторного самолета, опубликовал телеграм-канал Mash.

Минувшей ночью складские помещения загорелись в Краснодаре. Площадь пожара составила 400 кв. м. Его потушили через несколько часов, жертв и пострадавших нет.