В Москве произошел пожар на бывшем заводе счетно-аналитических машин

Пожар произошел на шестом этаже одного из зданий бывшего завода САМ на Нижней Красносельской улице. Теперь там находятся рестораны, магазины и офисы. Пожар потушили спустя примерно полтора часа

Фото: Яндекс.Карты

В Москве на Нижней Красносельской улице загорелось здание бывшего завода счетно-аналитических машин, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«В 21:41 01.08.2023 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 59. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение на шестом этаже семиэтажного здания», — сообщили в МЧС.

Раньше по этому адресу располагался завод, теперь в здании, согласно информации на «Яндекс.Картах», находятся кафе, фитнес-клуб, магазины, офисы.

Из здания эвакуировали людей — по данным ТАСС, 40 человек.

В 22:58 возгорание ликвидировали, пострадавших не было, уточнила пресс-служба ГУ МЧС.

Предприятие, которое официально называлось «Московским заводом счетно-аналитических машин имени В.Д. Калмыкова», или САМ, было основано в 1920-х и было первым подобным в СССР. Весь завод занимал участок 4 га, там располагались порядка 20 строений общей площадью 66,4 тыс. кв. м. В последнее десятилетие многие помещения на заводе сдавались в аренду.

В 2011-м имущественный комплекс САМ предлагался ряду крупных девелоперских компаний по цене около $120 млн, пишет Forbes. Год спустя одним из акционеров завода стало инвестиционное подразделение «Альфа-групп» — А1, сообщалось, что компания хотела «нормализовать» деятельность предприятия и прекратить «затяжной корпоративный конфликт, в который завод вовлечен последние 15 лет».

Однако в 2013-м А1 вышла из состава акционеров, огласившись на «более чем привлекательную цену» мажоритария актива — группы «Магма», которая получила контроль над 78% акций. Компания заявила о планах превратить половину предприятия — шесть зданий общей площадью свыше 30 тыс. кв. м, расположенных на пересечении улиц Нижняя Красносельская и Ольховская — в деловой комплекс. Здание, где находится пожар, располагается вблизи Ольховской улицы. Часть зданий завода, как отмечает «Секрет фирмы», «Магма» продала, и новый владелец собирался сносить их.