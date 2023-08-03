Общество ,
0
Пожар на складах в Краснодаре локализовали на площади 400 кв. м
МЧС: пожар на складах в Краснодаре локализован на площади 400 кв. м
На улице Уральская в Краснодаре загорелись складские помещения, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
После обнаружения огня был развернут штаб пожаротушения. Как уточняет телеканал «Краснодар», площадь возгорания увеличилась втрое из-за высокой горючей загрузки. Устраняют пожар 80 человек личного состава ГУ МЧС и 23 единицы техники.
1 августа на улице Октябрьской в Краснодаре вспыхнул пожар. Огонь распространился на площади 250 кв. м жилого двухэтажного дома. В тушении задействовали 27 человек личного состава, 20 человек МЧС России и суммарно 16 единиц техники.