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Общество ,  
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Россияне назвали идеальные страны для отпуска

Определенно предпочли заграницу меньше половины опрошенных. Около четверти затруднились ответить, остальные считают, что идеальный отдых возможен только в России
Фото: Mike Hewitt / Getty Images
Фото: Mike Hewitt / Getty Images

Достопримечательности и пляжи зарубежных стран идеальным местом для проведения отпуска считают 42% россиян, однако 34% при любых обстоятельствах считают, что идеальный отдых возможен только в России, следует из результатов опроса SuperJob (есть у РБК).

Затруднились дать однозначный ответ на вопрос об идеальном месте для отдыха 24% участников исследования.

Из зарубежных стран, где можно провести идеальный отпуск, участники опроса чаще всего называли Турцию (9%), Испанию (8%) и Италию (7%). Довольно часто упоминали Таиланд (5%), Египет и Грецию (по 4%). По 3% опрошенных уверены, что идеальный отпуск нужно проводить в ОАЭ, США и Франции, по 2% — в Индонезии, Германии и на Кипре.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом. Тех, кто мечтает об отдыхе в России, больше всего среди респондентов старше 45 лет (39%), а тех, кто мечтает об отпуске за границей, — среди россиян от 25 до 34 лет (48%).

Из тех, кто хотел бы провести отпуск в России, в качестве идеального места 17% выбрали Сочи, 16% — Крым, 7% — Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края назвали 6% опрошенных. Для каждого двадцатого (5%) идеальный отпуск — это отпуск, проведенный дома, в родном городе.

Опрос проходил с 18 мая по 1 июня 2021 года, в нем участвовали 3 тыс. респондентов старше 18 лет из всех округов России.

Ранее сервис «Работа.ру» выяснил, что 15% россиян готовы взять кредит на отпуск. При этом 31% из них указали сумму 50 тыс. руб., 33% — 100 тыс. руб. Оформить заем 150 тыс. руб. на отпуск могут 11%, 200 тыс. — 9%. О готовности занять у банков сумму до 250 тыс. руб. на реализацию отпускных планов сообщили 6%, больше этой суммы — 10%.

Исследование аналитического центра НАФИ показало, что большинство россиян (66%) летом 2021 года в отпуск уезжать за пределы региона не планируют. Из тех, кто все-таки собирается отдохнуть вдалеке от дома, большинство (27 из 34%) планируют путешествие только по России, за пределы страны этим летом хотят отправиться только 7% опрошенных.

В качестве транспортного средства, на котором они отправятся в поездку, будущие отпускники чаще всего называли автомобиль (36%). Почти столько же (35%) намерены воспользоваться самолетом, а еще 27% поедут в отпуск на поезде.

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Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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