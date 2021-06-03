Россияне назвали идеальные страны для отпуска

Определенно предпочли заграницу меньше половины опрошенных. Около четверти затруднились ответить, остальные считают, что идеальный отдых возможен только в России

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Достопримечательности и пляжи зарубежных стран идеальным местом для проведения отпуска считают 42% россиян, однако 34% при любых обстоятельствах считают, что идеальный отдых возможен только в России, следует из результатов опроса SuperJob (есть у РБК).

Затруднились дать однозначный ответ на вопрос об идеальном месте для отдыха 24% участников исследования.

Из зарубежных стран, где можно провести идеальный отпуск, участники опроса чаще всего называли Турцию (9%), Испанию (8%) и Италию (7%). Довольно часто упоминали Таиланд (5%), Египет и Грецию (по 4%). По 3% опрошенных уверены, что идеальный отпуск нужно проводить в ОАЭ, США и Франции, по 2% — в Индонезии, Германии и на Кипре.

Чем выше доход респондентов, тем чаще они считают, что идеальный отпуск возможен только за рубежом. Тех, кто мечтает об отдыхе в России, больше всего среди респондентов старше 45 лет (39%), а тех, кто мечтает об отпуске за границей, — среди россиян от 25 до 34 лет (48%).

Из тех, кто хотел бы провести отпуск в России, в качестве идеального места 17% выбрали Сочи, 16% — Крым, 7% — Санкт-Петербург, курорты Краснодарского края назвали 6% опрошенных. Для каждого двадцатого (5%) идеальный отпуск — это отпуск, проведенный дома, в родном городе.