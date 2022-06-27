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Политика ,  
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В ЦБ объяснили право детей-беженцев обменять гривны на рубли

Право обмена гривен на рубли в рамках лимита в 8 тыс. распространяется в том числе и на детей до 14 лет, если гражданин получил единовременную выплату в 10 тыс. руб., сообщили «Известиям» в пресс-службе Центробанка.

«Если на банковский счет гражданина было зачислено несколько выплат (например, выплаты на несовершеннолетних детей, иждивенцев, недееспособных и других людей, не имеющих банковского счета), лимит увеличивается кратно количеству таких выплат», — рассказали в ЦБ.

Ранее в «Общероссийском народном фронте» (ОНФ) заявили, что детям до 14 лет и их представителям банки отказывают в обмене гривен на рубли, предположительно, в связи с отсутствием у них открытого рублевого счета. В ОНФ указали, что лимит на обмен в 8 тыс. гривен не учитывает «наличие в составе прибывших семей детей до 14 лет».

Центробанк объяснил правила обмена гривен на рубли
Финансы
Фото:Frank Hammerschmidt / dpa / Global Look Press

В начале апреля Центробанк сообщил, что граждане Украины, экстренно прибывшие в Россию в 2022 году и получившие от государства социальные выплаты, могут обменять на рубли до 8 тыс. гривен по курсу 2,5 руб. за гривну без комиссии. Для этого нужно прийти в Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму и Севастополе или в Сбербанк и предъявить удостоверение личности. Банк откроет рублевый счет и зачислит деньги на него.

Украинцы начали приезжать в Россию еще 18 февраля, после объявления эвакуации жителей республик Донбасса. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объяснили это решение планами ВСУ по наступлению на Донбасс. Украинские военные такие планы отрицали. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал жителей не верить данным глав республик и заявил, что они провоцируют эскалацию.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине с целью «денацификации» и «демилитаризации». Генеральная ассамблея ООН потребовала от России прекратить огонь и вывести войска. Согласно данным Агентства ООН по делам беженцев, с 21 по 23 февраля в Россию приехали 113 тыс. человек из Донецкой и Луганской областей. Позднее в страну прибыли 1,3 млн украинцев (данные на 21 июня).

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Теги
гривна обмен валюты беженцы

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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