Колокольцев уволил начальника камчатской полиции из-за «упущений»

Владимир Колокольцев (Фото: МВД РФ)

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил в отставку заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю, начальника полиции Максима Митрофановского, сообщается на сайте ведомства.

Решение было принято в ходе рабочей поездки Колокольцева в Камчатский край, где он провел совещание с руководителями регионального управления и начальниками территориальных органов внутренних дел.

«В связи с серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности министр принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю — начальника полиции полковника полиции Максима Митрофановского», — сказано в сообщении. В чем заключаются «упущения», в сообщении не раскрывается.

В ходе встречи министр внутренних дел России также заслушал доклады и потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во время подготовки и проведения единого дня голосования, организовав тесное взаимодействие с местными органами власти, избирательными комиссиями и иными правоохранительными ведомствами.