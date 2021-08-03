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Политика ,  
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Колокольцев уволил начальника камчатской полиции из-за «упущений»

Владимир&nbsp;Колокольцев
Владимир Колокольцев (Фото: МВД РФ)

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил в отставку заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю, начальника полиции Максима Митрофановского, сообщается на сайте ведомства.

Решение было принято в ходе рабочей поездки Колокольцева в Камчатский край, где он провел совещание с руководителями регионального управления и начальниками территориальных органов внутренних дел.

«В связи с серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности министр принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю — начальника полиции полковника полиции Максима Митрофановского», — сказано в сообщении. В чем заключаются «упущения», в сообщении не раскрывается.

В ходе встречи министр внутренних дел России также заслушал доклады и потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан во время подготовки и проведения единого дня голосования, организовав тесное взаимодействие с местными органами власти, избирательными комиссиями и иными правоохранительными ведомствами.

Как уточнили на сайте камчатского МВД, новым руководителем ведомства указом президента России Владимира Путина назначен полковник полиции Иван Кокухин. Колокольцев потребовал от Кокухина детально изучить проблемные направления и принять адекватные меры реагирования, а также повысить раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против личности. «Это один из факторов, оказывающих существенное влияние на уровень доверия граждан к органам внутренних дел в регионе», — пояснил министр.

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Максим Митрофановский родился в 1981 году в городе Коврове Владимирской области. В 2000 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России, в органах внутренних дел служит с 1998 года. С 2009 года занимал должность первого заместителя начальника — начальника криминальной милиции ОВД по Косихинскому району Алтайского края. В 2018 году переведен на службу в Камчатский край, где являлся начальником городского штаба. На должность начальника полиции по Камчатскому краю назначен в августе 2020 года. Награжден медалями МВД «За отличие в службе» III, II, I степени, медалью МВД «За доблесть в службе».

Иван Кокухин родился 8 октября 1976 года в селе Зоргол Приаргунского района Читинской области. В 1999 году окончил Читинский государственный технический университет по специальности «геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых». В органах внутренних дел работает с 1999 года. В марте 2008 года назначен на должность начальника отделения по борьбе с бандитизмом и иными тяжкими преступлениями и незаконным оборотом оружия ОРЧ КМ № 3 УВД по Забайкальскому краю. С мая 2018 года являлся заместителем начальника УМВД по Забайкальскому краю — начальника полиции. Награжден государственной наградой — медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД «За отличие в службе» III, II и I степени, «За доблесть в службе».

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