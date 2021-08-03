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Число невыездных из-за долгов россиян достигло 5 млн

За год количество должников выросло на 1 млн человек. Лидерами среди невыездных оказались Кубань, Башкирия и Москва
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Число россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за долгов, достигло 5 млн человек. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

В ведомстве уточнили, что за год число невыездных должников выросло более чем на 1 млн человек. Так, на 1 июля 2020-го их было 3,9 млн человек, а еще годом ранее выезд за границу был закрыт для 3,5 млн должников.

Кроме того, в ФССП отметили, что количество судебных постановлений о взыскании долгов увеличилось на 1,2 млн за год (на 1 июля 2020-го их было 31,2 млн). Всего с должников удалось взыскать более 441 млрд руб. Около 300 тыс. человек, на которых распространялся временный запрет на выезд за рубеж, закрыли свои долги в этом году.

ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства также уточняет, что лидером по числу невыездных стала Кубань, где в выезде за рубеж ограничены 381,4 тыс. человек. На втором месте — Башкирия, где число невыездных должников составило 360,5 тыс. человек. Москва заняла третье место с 227,6 тыс. невыездных граждан. «По состоянию на 1 мая 507,5 тыс. постановлений действовало в отношении должников по алиментным обязательствам», — уточнили агентству в ФССП.

Коллекторы назвали число невыездных из-за долгов россиян
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В начале августа президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявлял, что в России около 7,2 млн невыездных граждан. «Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — сказал он. По его информации, после того как человек гасит долг и сообщает об этом органу, наложившему запрет, данные вносят в базу в течение примерно десяти дней.

По информации ФССП, за прошлый год судебные приставы взыскали с невыездных должников 47,7 млрд руб. Всего за год было вынесено более 9 млн постановлений о временном ограничении выезда должников из России, более 3,8 млн россиян не могли выехать за рубеж из-за действующих долговых ограничений. Общая сумма их долгов составила более 1,7 трлн руб.

Ранее РБК сообщал, что в МВД предложили отбирать заграничные паспорта у граждан, которым ограничен выезд за границу. Заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, пояснил тогда председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, должник сможет получить назад свой паспорт только после погашения долгов.

Автор
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Долги невыездные приставы ФССП
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