Число невыездных из-за долгов россиян достигло 5 млн

За год количество должников выросло на 1 млн человек. Лидерами среди невыездных оказались Кубань, Башкирия и Москва

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Число россиян, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за долгов, достигло 5 млн человек. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе судебных приставов.



В ведомстве уточнили, что за год число невыездных должников выросло более чем на 1 млн человек. Так, на 1 июля 2020-го их было 3,9 млн человек, а еще годом ранее выезд за границу был закрыт для 3,5 млн должников.

Кроме того, в ФССП отметили, что количество судебных постановлений о взыскании долгов увеличилось на 1,2 млн за год (на 1 июля 2020-го их было 31,2 млн). Всего с должников удалось взыскать более 441 млрд руб. Около 300 тыс. человек, на которых распространялся временный запрет на выезд за рубеж, закрыли свои долги в этом году.

ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства также уточняет, что лидером по числу невыездных стала Кубань, где в выезде за рубеж ограничены 381,4 тыс. человек. На втором месте — Башкирия, где число невыездных должников составило 360,5 тыс. человек. Москва заняла третье место с 227,6 тыс. невыездных граждан. «По состоянию на 1 мая 507,5 тыс. постановлений действовало в отношении должников по алиментным обязательствам», — уточнили агентству в ФССП.

В начале августа президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев заявлял, что в России около 7,2 млн невыездных граждан. «Таким образом, каждый шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — сказал он. По его информации, после того как человек гасит долг и сообщает об этом органу, наложившему запрет, данные вносят в базу в течение примерно десяти дней.