В Петербурге назвали долю заболевших COVID после вакцинации

Согласно данным комздрава, которые показал депутат, доля заболевших среди привитых в Петербурге составляет 1,7%. Из 860 тыс. вакцинированных горожан заболели 14,6 тыс.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Доля жителей Петербурга, которые получили две дозы вакцины, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего числа привитых, сообщил в Facebook депутат городского парламента Борис Вишневский («Яблоко») со ссылкой на ответ комитета по здравоохранению.

«Прошли два этапа вакцинации 860 тысяч человек. Заболевших после второго этапа — 14,6 тысяч человек. Только 1,7 процента», — написал Вишневский, опубликовав соответствующие данные комздрава по состоянию на 23 июля.

Согласно ответу из комитета здравоохранения, на 23 июля в Петербурге было 819 768 человек, полностью прошедших вакцинацию «Спутником V». После второго компонента из них заболели 13 466 человек, что составляет 1,64%.

Два компонента «ЭпиВакКороны» на 23 июля получили 16 269 граждан, из которых коронавирусом позднее заразились 988 человек, или 6,07%. Полностью привитых «КовиВаком» оказалось 24 601 человек, из них затем заболели 218 граждан, или 0,89%.

РБК обратился за комментарием в комитет по здравоохранению.