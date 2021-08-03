В Петербурге назвали долю заболевших COVID после вакцинации
Доля жителей Петербурга, которые получили две дозы вакцины, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего числа привитых, сообщил в Facebook депутат городского парламента Борис Вишневский («Яблоко») со ссылкой на ответ комитета по здравоохранению.
«Прошли два этапа вакцинации 860 тысяч человек. Заболевших после второго этапа — 14,6 тысяч человек. Только 1,7 процента», — написал Вишневский, опубликовав соответствующие данные комздрава по состоянию на 23 июля.
Согласно ответу из комитета здравоохранения, на 23 июля в Петербурге было 819 768 человек, полностью прошедших вакцинацию «Спутником V». После второго компонента из них заболели 13 466 человек, что составляет 1,64%.
Два компонента «ЭпиВакКороны» на 23 июля получили 16 269 граждан, из которых коронавирусом позднее заразились 988 человек, или 6,07%. Полностью привитых «КовиВаком» оказалось 24 601 человек, из них затем заболели 218 граждан, или 0,89%.
РБК обратился за комментарием в комитет по здравоохранению.