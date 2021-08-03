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В Петербурге назвали долю заболевших COVID после вакцинации

Согласно данным комздрава, которые показал депутат, доля заболевших среди привитых в Петербурге составляет 1,7%. Из 860 тыс. вакцинированных горожан заболели 14,6 тыс.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Доля жителей Петербурга, которые получили две дозы вакцины, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего числа привитых, сообщил в Facebook депутат городского парламента Борис Вишневский («Яблоко») со ссылкой на ответ комитета по здравоохранению.

«Прошли два этапа вакцинации 860 тысяч человек. Заболевших после второго этапа — 14,6 тысяч человек. Только 1,7 процента», — написал Вишневский, опубликовав соответствующие данные комздрава по состоянию на 23 июля.

Согласно ответу из комитета здравоохранения, на 23 июля в Петербурге было 819 768 человек, полностью прошедших вакцинацию «Спутником V». После второго компонента из них заболели 13 466 человек, что составляет 1,64%.

Два компонента «ЭпиВакКороны» на 23 июля получили 16 269 граждан, из которых коронавирусом позднее заразились 988 человек, или 6,07%. Полностью привитых «КовиВаком» оказалось 24 601 человек, из них затем заболели 218 граждан, или 0,89%.

РБК обратился за комментарием в комитет по здравоохранению.

Вишневский также написал, что месяц назад по его просьбе в одной из крупных больниц города посчитали, сколько заболевших коронавирусом были привиты. Тогда, по словам депутата, этот показатель составил около 2%. «Кроме того — и это отмечают все знакомые мне медики, — даже если после вакцины заболевают, болезнь проходит в более легкой форме, чем без прививки», — указал Вишневский.

В Петербурге полностью вакцинировались от COVID-19 более 1 млн человек
Общество
Фото:Антон Ваганов / Reuters

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1 августа петербургский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что в городе полный курс вакцинации прошли более 1 млн человек. В оперативном штабе считают, что коллективный иммунитет в Петербурге будет сформирован, если вакцинируются 2,6 млн горожан.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в конце июля говорил, что несколько человек в Петербурге умерли от коронавируса после прохождения полного цикла вакцинации. По словам Лисовца, у умерших пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе онкологические и сердечно-сосудистые. Лисовец отметил, что прививка от COVID-19 не дает стопроцентной защиты от заражения и вакцинированный человек также может заболеть.

30 июля губернатор города Александр Беглов подписал постановление об ужесточении требований по обязательной вакцинации. По новым правилам сделать прививку должны 80% работников сферы услуг, транспорта, госпредприятий, а также чиновников. Ранее прививки были обязательны для 60% работающих в этих отраслях.

Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
пандемия вакцинация от COVID-19
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