43 региона обязали прививаться. Самое актуальное о пандемии на 3 августа
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
В России выявили 22 010 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,3 млн. Выздоровели 5,6 млн человек, умерли более 160,9 тыс. (плюс 788 за сутки).
- С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла на 3,8 п.п. (с 16,73 до 22,5% от всего населения). По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12%, и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня — 36,1%. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.
- Больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию: сделать прививку обязаны работники определенных сфер деятельности в 43-х регионах страны.
- Предельная отпускная цена на новую упаковку вакцины от коронавируса «КовиВак» из 50 доз составит 21 650 руб., сообщила Федеральная антимонопольная служба.
- Доля жителей Петербурга, которые получили две дозы вакцины, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего числа привитых, сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский на основе данных из поступившего ему ответа комитета по здравоохранению.
Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 198,23 млн человек, из них более 4,2 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 198,8 млн человек, более 4,2 млн скончались.
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (31,6 млн), на третьем — Бразилия (19,9 млн), на четвертом — Россия, Франция — на пятом месте (6,2 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
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Власти США планируют в сентябре этого года провести глобальный онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом.
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Ученые из шведского Университета Умео выяснили, что в первые две недели после COVID-19 значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта, сообщается в научной статье журнала Lancet.
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Администрация Соединенных Штатов не намерена вновь вводить локдаун в стране из-за распространения штамма нового коронавируса «дельта», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
- В Литве из-за роста заболеваемости коронавирусом в «красную зону» входит все больше муниципалитетов. В ней уже о оказались 18 районов, среди них — столица республики Вильнюс, Каунас, Паневежис и Шяуляй. Больше всего заболевших в курортной Клайпеде — здесь доля положительных тестов за последние две недели составляет 4,3% (324 случая на 100 тысяч жителей).
- Министерство здравоохранения Японии публично пристыдило людей, не соблюдающих карантинные меры по COVID-19, впервые обнародовав имена трех человек, нарушивших карантин после возвращения из-за границы.