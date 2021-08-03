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Пандемия коронавируса ,  
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43 региона обязали прививаться. Самое актуальное о пандемии на 3 августа

Больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию, в Петербурге подсчитали долю заболевших среди привитых, Байден запланировал саммит по COVID. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Выздоровели
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 22 010 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,3 млн. Выздоровели 5,6 млн человек, умерли более 160,9 тыс. (плюс 788 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

  • С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла на 3,8 п.п. (с 16,73 до 22,5% от всего населения). По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12%, и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня — 36,1%. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.
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Общество

  • Больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию: сделать прививку обязаны работники определенных сфер деятельности в 43-х регионах страны.
  • Предельная отпускная цена на новую упаковку вакцины от коронавируса «КовиВак» из 50 доз составит 21 650 руб., сообщила Федеральная антимонопольная служба.

  • Доля жителей Петербурга, которые получили две дозы вакцины, но заболели коронавирусом, составляет 1,7% от общего числа привитых, сообщил депутат городского парламента Борис Вишневский на основе данных из поступившего ему ответа комитета по здравоохранению.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России
Ежедневные данные оперативного штаба
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
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от 60 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 198,23 млн человек, из них более 4,2 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 198,8 млн человек, более 4,2 млн скончались.

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  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (31,6 млн), на третьем — Бразилия (19,9 млн), на четвертом — Россия, Франция — на пятом месте (6,2 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

  • Власти США планируют в сентябре этого года провести глобальный онлайн-саммит по борьбе с коронавирусом.

  • Ученые из шведского Университета Умео выяснили, что в первые две недели после COVID-19 значительно увеличивается риск сердечного приступа и ишемического инсульта, сообщается в научной статье журнала Lancet.

  • Администрация Соединенных Штатов не намерена вновь вводить локдаун в стране из-за распространения штамма нового коронавируса «дельта», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Куда пускают привитых «Спутником V» россиян. Список стран
Общество
Фото:Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

  • В Литве из-за роста заболеваемости коронавирусом в «красную зону» входит все больше муниципалитетов. В ней уже о оказались 18 районов, среди них — столица республики Вильнюс, Каунас, Паневежис и Шяуляй. Больше всего заболевших в курортной Клайпеде — здесь доля положительных тестов за последние две недели составляет 4,3% (324 случая на 100 тысяч жителей).
  • Министерство здравоохранения Японии публично пристыдило людей, не соблюдающих карантинные меры по COVID-19, впервые обнародовав имена трех человек, нарушивших карантин после возвращения из-за границы.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
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0
<1 000 000
0
<10 000 000
0
от 10 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Дада Линделл, Юлия Криган Юлия Криган, Гаяна Демурина Гаяна Демурина
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