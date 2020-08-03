Сирийские войска понесли потери в ходе атаки боевиков в зоне деэскалации

Солдаты Cирийской армии в Идлибе (Фото: SANA / Reuters)

Боевики «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещенная в России) пытались прорвать позиции армии Сирии в зоне деэскалации Идлиб. Среди правительственных войск есть потери, передает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

«В течение прошедших суток боевики «Джабхат ан-Нусры» предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской Арабской Армии в районе населенного пункта Хамрат», — сообщил Щербицкий.

По его словам, все атаки террористов были отражены, при этом им нанесли значительный урон в живой силе и технике. «Имеются потери и среди сирийских военнослужащих», — добавил он.

Как отметил Щербицкий, обстановка в южных районах идлибской зоны деэскалации обострилась из-за непрекращающихся провокаций боевиков. Контр-адмирал уточнил, что только в июле Россия зафиксировала в Идлибе более 140 нарушений режима прекращения огня.