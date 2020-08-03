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Война в Сирии ,  
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Сирийские войска понесли потери в ходе атаки боевиков в зоне деэскалации

Солдаты Cирийской армии в Идлибе
Солдаты Cирийской армии в Идлибе (Фото: SANA / Reuters)

Боевики «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещенная в России) пытались прорвать позиции армии Сирии в зоне деэскалации Идлиб. Среди правительственных войск есть потери, передает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

«В течение прошедших суток боевики «Джабхат ан-Нусры» предприняли несколько попыток прорвать позиции Сирийской Арабской Армии в районе населенного пункта Хамрат», — сообщил Щербицкий.

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Фото: Ilia Yefimovich / Getty Images

По его словам, все атаки террористов были отражены, при этом им нанесли значительный урон в живой силе и технике. «Имеются потери и среди сирийских военнослужащих», — добавил он.

Как отметил Щербицкий, обстановка в южных районах идлибской зоны деэскалации обострилась из-за непрекращающихся провокаций боевиков. Контр-адмирал уточнил, что только в июле Россия зафиксировала в Идлибе более 140 нарушений режима прекращения огня.

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Щербицкий также сообщил, что террористы «Джебхат ан-Нусры», помимо обстрелов в зоне деэскалации Идлиб, обстреляли еще несколько населенных пунктов в других сирийских провинциях — Латакии и Алеппо. Атакам подверглись населенные пункты Кухбания, Дждар-эль-Габ, Дадих, Бсаква, Эд-Дуаир, Арбих и Эд-Дмир.

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Теги: Сирия, боевики, «Джебхат ан-Нусра», зоны деэскалации
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