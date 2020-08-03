Армия Израиля заявила о предотвращении подрыва на границе с Сирией

Израильские военные предотвратили попытку боевиков установить взрывные устройства на границе с Сирией. Об этом сообщается в Twitter армии Израиля.

Как утверждается в заявлении, взрывчатку у пограничного ограждения между Израилем и Сирией пытались заложить четверо террористов. «Наши войска и самолеты открыли огонь по этому отряду, и было установлено, что мы попали», — заявили военные.

Как пишет газета Jerusalem Post сообщает, что боевиков обнаружили бойцы спецподразделения, которые были в засаде. По данным газеты, израильские военные не пострадали.

Сирийская сторона пока не комментировала инцидент.