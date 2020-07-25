Израильские вертолеты атаковали объекты на юге Сирии

Израильские вертолеты атаковали объекты сирийской армии на юге Сирии, сообщается на странице армии Израиля в Twitter.

Атака стала ответом на выпущенные ранее Сирией снаряды в направлении Израиля, говорится в сообщении.

Как сообщает сирийское агентство SANA, вертолеты Израиля нанесли удары по сирийским позициям в провинции Кунейтра на Голанских высотах. По данным агентства, двое военнослужащих получили ранения.

Ранее 24 июля израильская армия сообщила, что на границе с Сирией на Голанских высотах были слышны взрывы. С израильской стороны были повреждены «вероятно, осколками» автомобиль и здание, говорилось в сообщении.