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Политика ,  
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Израильские вертолеты атаковали объекты на юге Сирии

Израильские вертолеты атаковали объекты сирийской армии на юге Сирии, сообщается на странице армии Израиля в Twitter.

Атака стала ответом на выпущенные ранее Сирией снаряды в направлении Израиля, говорится в сообщении.

Как сообщает сирийское агентство SANA, вертолеты Израиля нанесли удары по сирийским позициям в провинции Кунейтра на Голанских высотах. По данным агентства, двое военнослужащих получили ранения.

Сирия сообщила о воздушных атаках Израиля на западе страны
Политика

Ранее 24 июля израильская армия сообщила, что на границе с Сирией на Голанских высотах были слышны взрывы. С израильской стороны были повреждены «вероятно, осколками» автомобиль и здание, говорилось в сообщении.

Теги: Израиль, Сирия
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