Минздрав дал рекомендации по лечению беременных и рожениц от коронавируса

Пациентка во время сеанса компьютерной томографии (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Министерство здравоохранения России выпустило рекомендации о том, как лечить беременных, рожениц, родильниц и новорожденных от коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства.

В документе говорится, что при лечении беременных женщин нельзя применять противомалярийные препараты и рекомбинантный интерферон бета-1b. Беременным можно назначать препараты действующим веществом лопинавир + ритонавир, если польза для матери превосходит риск для плода. «Лечение должно быть начато как можно раньше, что в большей степени обеспечивает выздоровление», — отмечается в рекомендациях.

В Минздраве отметили, что основным методов выявления заболевания среди беременных может быть компьютерная томография органов грудной клетки. По данным ведомства, КТ обеспечивает низкую дозу облучения плода, однако живот следует накрыть специальным экраном для защиты.

В министерстве также рекомендовали делать эхокардиографию беременным, родильницам и роженицам, если у них есть дыхательная недостаточность. У них «нередко наблюдается развитие перипартальной кардиомиопатии», отметили в ведомстве. Это заболевание характеризуется появлением сердечной недостаточности в конце беременности и в первые месяцы после родов.