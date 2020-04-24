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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав дал рекомендации по лечению беременных и рожениц от коронавируса

Пациентка во время сеанса компьютерной томографии
Пациентка во время сеанса компьютерной томографии (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Министерство здравоохранения России выпустило рекомендации о том, как лечить беременных, рожениц, родильниц и новорожденных от коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства.

В документе говорится, что при лечении беременных женщин нельзя применять противомалярийные препараты и рекомбинантный интерферон бета-1b. Беременным можно назначать препараты действующим веществом лопинавир + ритонавир, если польза для матери превосходит риск для плода. «Лечение должно быть начато как можно раньше, что в большей степени обеспечивает выздоровление», — отмечается в рекомендациях.

В Минздраве отметили, что основным методов выявления заболевания среди беременных может быть компьютерная томография органов грудной клетки. По данным ведомства, КТ обеспечивает низкую дозу облучения плода, однако живот следует накрыть специальным экраном для защиты.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В министерстве также рекомендовали делать эхокардиографию беременным, родильницам и роженицам, если у них есть дыхательная недостаточность. У них «нередко наблюдается развитие перипартальной кардиомиопатии», отметили в ведомстве. Это заболевание характеризуется появлением сердечной недостаточности в конце беременности и в первые месяцы после родов.

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Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

По данным министерства, осложнения у беременных женщин включают преждевременные роды (39%), задержку роста плода (10%) и выкидыш (2%). В ведомстве отметили, что в группе из 15 беременных женщин с инфекцией и пневмонией росла частота кесарева сечения из-за того, что у ребенка развивался дистресс-синдром — воспалительное поражение легких.

Неизвестно, может ли беременная женщина передать вирус ребенку во время беременности или родов, отметили в Минздраве. Центр по контролю и профилактике заболеваний США также сообщил, что во время беременности передача вируса ребенку маловероятна, однако новорожденный может заразиться от контакта с больным с коронавирусом.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минздрав, коронавирус, беременные, дети
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