Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
«Филадельфия» обыграла «Бостон» в матче НХЛ Спорт, 03:46 Рошаль назвал пандемию «репетицией биологической войны» Общество, 03:46 Эксперты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами в России Общество, 02:51 Илон Маск поздравил NASA с завершением полета Crew Dragon Технологии и медиа, 02:32 Аналитики назвали «первые в очереди» за вакцинами от COVID страны Общество, 02:28 Премьер-министр Косово заразился коронавирусом Общество, 02:01 Армия Израиля заявила о предотвращении подрыва на границе с Сирией Общество, 01:43 Трамп заявил о необходимости добиться смертного приговора Царнаеву Общество, 01:28 СМИ узнали о просьбе Apple снизить стоимость аренды в Великобритании Бизнес, 01:11 Белорусские СМИ узнали о трудностях «боевиков ЧВК» с пересечением границы Общество, 00:58 В Москве на два дня перекрыли большую часть Тверской улицы Общество, 00:42 СПЧ ответил правозащитникам на просьбу взять под контроль дело Сафронова Общество, 00:10 Маск раскрыл подробности о разрабатываемых его компанией мозговых чипах Технологии и медиа, 00:04 «Мы бросаем перчатку «Зениту». Реакция на переход Кокорина в «Спартак» Спорт, 00:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Рошаль назвал пандемию «репетицией биологической войны»

Пандемия COVID-19 стала проверкой российской системы здравоохранения на прочность, заявил в интервью Forbes директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны», — сказал он. По словам Рошаля, для утверждений о том, что вирус был создан человеком, нет достаточных оснований.

К последствиям распространения коронавирусной инфекции, в том числе большому количеству пациентов, оказались готовы не все государства, считает Рошаль. По его мнению, одной из стран с хорошо выстроенной и отработанной системой здравоохранения является Германия, где показатели смертности от COVID-19 не превышают 1%.

В России, заявил Рошаль, в борьбу с коронавирусом «включились все, включая президента и правительство». По его словам, низкие показатели по числу летальных исходов от COVID-19 в стране связаны со своевременным введением ограничений на въезд и мерам внутреннего контроля. Он также отметил невысокую плотность населения за исключением Москвы и Подмосковья.

В вопросе введения ограничений, связанных с коронавирусом, важно «не перегнуть палку», считает Рошаль.«С одной стороны, погибают люди, но, с другой стороны, нам нужно внимательно думать о том, что будет происходить с нашей экономикой — с заводами, фабриками, малым, средним и крупным бизнесом», — заявил он, отметив, что необходимо избежать угрозы экономического коллапса.

По его словам, в Россию «пришла не одна напасть, а две напасти»: помимо вируса, отягощающим для страны стало падение цен на нефть и связанное с этим ослабление рубля. «Нам важно не потерять промышленную кооперацию», — считает Рошаль. Он отметил, что важно не потерять экономические связи, так как ущерб от этого будет более ощутимым, чем от вируса, «который приходит и уходит».

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
«Приемлемая наценка в ресторане — 300%»: эксперт — об экономике заведения РБК Pro: как завоевать интерес посетителя лендинга Как угон элитных авто указал на недостатки каршерингов — Bloomberg Пища для размышлений: 7 типичных заблуждений начинающих рестораторов
Теги: Рошаль, коронавирус, здравоохранение
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter