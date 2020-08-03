Рошаль назвал пандемию «репетицией биологической войны»

Пандемия COVID-19 стала проверкой российской системы здравоохранения на прочность, заявил в интервью Forbes директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны», — сказал он. По словам Рошаля, для утверждений о том, что вирус был создан человеком, нет достаточных оснований.

К последствиям распространения коронавирусной инфекции, в том числе большому количеству пациентов, оказались готовы не все государства, считает Рошаль. По его мнению, одной из стран с хорошо выстроенной и отработанной системой здравоохранения является Германия, где показатели смертности от COVID-19 не превышают 1%.

В России, заявил Рошаль, в борьбу с коронавирусом «включились все, включая президента и правительство». По его словам, низкие показатели по числу летальных исходов от COVID-19 в стране связаны со своевременным введением ограничений на въезд и мерам внутреннего контроля. Он также отметил невысокую плотность населения за исключением Москвы и Подмосковья.

В вопросе введения ограничений, связанных с коронавирусом, важно «не перегнуть палку», считает Рошаль.«С одной стороны, погибают люди, но, с другой стороны, нам нужно внимательно думать о том, что будет происходить с нашей экономикой — с заводами, фабриками, малым, средним и крупным бизнесом», — заявил он, отметив, что необходимо избежать угрозы экономического коллапса.