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Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Не менее 10 человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе
Неизвестные открыли стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо, есть погибшие. Трое подозреваемых задержаны
Фото: Eric Gay / AP

Десять человек погибли, до 30 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), передает KFOX14 со ссылкой на полицию.

Один из полицейских на месте происшествия заявил KTSM о 18 жертвах, однако официально эти данные полиция еще не подтвердила. Глава аппарата мэра города Оливия Сепеда заявляла о нескольких погибших, не уточняя точное число жертв.

По данным Fox News, пострадали от 15 до 20 человек. В местной больнице подтвердили данные о шести пострадавших, не уточнив, в каком состоянии они были госпитализированы.

По словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР.

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Сообщения о стрельбе в районе торгового центра Cielo Vista Mall поступили в полицию около 11:00 по местному времени (20:00 мск). Позже правоохранители уточнили, что им сообщили сразу о нескольких стрелках, полиция попросила жителей не приближаться к месту происшествия.

Президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе в Эль-Пасо, сообщил журналистам зампресс-секретаря Белого дома Стивен Гровс.

30 июля мужчина застрелил двух человек в магазине в городе Саутхейвен (штат Миссисипи). По данным издания WREG, подозреваемого ранее отстранили от работы в магазине за то, что он угрожал клиенту ножом.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Техас, стрельба, торговый центр
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