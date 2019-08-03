Не менее 10 человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе

Не менее 10 человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе

Неизвестные открыли стрельбу в торговом центре в Эль-Пасо, есть погибшие. Трое подозреваемых задержаны

Фото: Eric Gay / AP

Десять человек погибли, до 30 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), передает KFOX14 со ссылкой на полицию.

Один из полицейских на месте происшествия заявил KTSM о 18 жертвах, однако официально эти данные полиция еще не подтвердила. Глава аппарата мэра города Оливия Сепеда заявляла о нескольких погибших, не уточняя точное число жертв.

По данным Fox News, пострадали от 15 до 20 человек. В местной больнице подтвердили данные о шести пострадавших, не уточнив, в каком состоянии они были госпитализированы.

По словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работают сотрудники полиции и ФБР.