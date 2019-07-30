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Amazon $2 300 (+21,4%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
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При стрельбе в супермаркете Walmart в США погибли два человека

В городе Саутхейвен, штат Миссисипи, мужчина застрелил двоих человек. Стрельба произошла рано утром в магазине Walmart, сообщает New York Post.

Стрелявший убил двоих сотрудников магазина, один из них был обнаружен в магазине, второй — на парковке, по данным Fox 13. Нападавший также стрелял в полицейского, но пуля попала в бронежилет. По словам представителя медицинского центра Baptist Memorial, жизни сотрудника полиции ничто не угрожает.

Подозреваемый был дважды ранен в перестрелке и госпитализирован, сообщает WREG. По его данным, недовольный сотрудник был отстранен в понедельник, 29 июля, от работы за то, что угрожал клиенту ножом. Согласно другим данным, пишет издание, мужчина проработал в магазине 25 лет.

В Twitter появились фото с места событий. 

29 июля стрельба началась на гастрономическом фестивале в Калифорнии. В результате погибли три человека, более десяти были ранены. Стрельбу открыл молодой человек в возрасте около 20 лет, он также в числе погибших.

Теги: Миссисипи, стрельба, убийство, Walmart
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