ТАСС назвал дату первого взлета тяжелого ударного беспилотника «Охотник»

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» впервые взлетит в сентябре. Об этом сообщил источник в авиапромышленности в кулуарах выставки «Армия-2018», передает ТАСС.



По его словам, аппарат будет отрываться от земли на несколько метров и снова садиться. Собеседник агентства добавил, что это нельзя будет назвать полноценным полетом, но с помощью такого упражнения, которое он назвал «подскоком», можно будет проверить «поведение» дрона и работу его систем во время начального этапа взлета. Источник ТАСС отметил, что ранее «Охотник» выполнял только рулежку на ВПП.



Собеседник агентства подчеркнул, что полноценный полет БПЛА совершит в 2019 году. Во время этих испытаний он взлетит, полетает, а затем будет посажен. Он добавил, что на данный момент с «Охотником» проводятся «различные электронные испытания», но какие именно, уточнять не стал.



Министерство обороны подписало контракт на разработку тяжелого ударного беспилотника в 2011 году. Она проходит в Новосибирске на авиазаводе им. Чкалова. По данным источников ТАСС, создан уже был создан полетный образец.



Агентство со ссылкой на подтвержденные данные сообщает, что Су-70 «Охотник» был создан с применением композитных материалов и технологии «стелз». На нем будет установлена реактивная силовая установка, которая позволит ему развивать скорость до 1 тыс. км/ч. Источник в оборонно-промышленном комплексе рассказал ТАСС, что «Охотник» «будет прототипом истребителя 6-го поколения», так как им не будет управлять летчик, и он будет способен автономно выполнять любые боевые задачи.