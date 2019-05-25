ТАСС сообщил о первом взлете тяжелого ударного беспилотника «Охотник»

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» впервые поднялся в воздух в начале весны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в авиастроительной отрасли.

«Охотник» в начале весны впервые совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиазавода», — сказал один из собеседников агентства.

По его словам, беспилотник поднялся в воздух на несколько метров, после чего приземлился. Другой источник добавил, что испытания не являются полноценным полетом. Он отметил, что для этого необходима финальная проверка аэродинамики беспилотника, его управляемости и работы бортовых систем. Собеседник рассказал, что во время испытания машина выполнила все действия автономно.

При этом в августе 2018 года источник ТАСС сообщал, что «Охотник» должен впервые взлететь в сентябре. Он отмечал, что аппарат должен будет оторваться от земли на несколько метров и сесть. Собеседник добавил, что первый полноценный полет беспилотник совершит в 2019 году.

Минобороны подписало контракт на разработку БПЛА в 2011 году, которая проходит на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова.