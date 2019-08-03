Полиция оцепила Трубную площадь из-за акции протеста в Москве

Трубную площадь в Москве из-за несогласованной акции в поддержку оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму оцепила полиция, сообщает корреспондент РБК. Закрыт также выход на станцию метро «Трубная».

Сотрудники ОМОНа встали по кругу на площади с щитами. Внутри оцепления есть люди, полиция начала выборочно задерживать мужчин, которые оказались внутри оцепления, затем отпускает их и повторно задерживает тех же людей внутри оцепления.

Люди, которые не собирались участвовать в акции, но оказались внутри полицейского оцепления, не знают, куда им идти, полиция на их вопросы не отвечает, отмечает корреспондент РБК.

Около 17:00 открыли проход в сторону Пушкинской площади.