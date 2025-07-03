Эмин Агаларов объяснил перенос концерта в России

Концерт перенесен на год из-за «изменения делового графика», сообщил певец. Выступление должно было состояться 6 июля в Светлогорске

Эмин Агаларов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Концерт российского и азербайджанского певца и бизнесмена Эмина Агаларова перенесен из-за «изменения делового графика», объяснил РБК сам Агаларов.

Концерт должен был состояться 6 июля в «Янтарь-холле» в городе Светлогорске Калининградской области, его отложили до 5 июля 2026 года.

«Эта площадка — самая популярная в регионе, поэтому согласовать ближайшие даты не удалось. Мы приняли решение перенести мероприятие на следующий год. Я очень хочу приехать в Светлогорск — в 2026 году концерт обязательно состоится», — сказал певец.

В «Янтарь-холле» сообщили, что старые билеты будут действительны.

Минкультуры опровергло запрет на участие граждан Азербайджана в культурных мероприятиях в России.

«Распространяемая информация о том, что министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подписала распоряжение «Об утверждении рекомендаций по ограничению участия граждан Азербайджанской Республики в культурных мероприятиях и распространению музыкального контента на территории Российской Федерации», носит полностью недостоверный характер!» — заявило ведомство.

Отец Агаларова — уроженец Азербайджана Араз Агаларов, предприниматель и владелец холдинга Crocus Group. Основным направлением деятельности компании был выставочный бизнес, но в 2000 году выставочную программу продали. Сегодня Crocus Group — одна из крупнейших девелоперских компаний в России. В 2001 году Эмин Агаларов начал работать в семейном бизнесе. В 2014-м занял должность первого вице-президента Сrocus Group. В его управлении находились торгово-развлекательные комплексы VEGAS, «Крокус Сити Молл», концертные залы и другие. В мае 2023 года он покинул холдинг — по его словам, в связи с большим количеством собственных параллельных проектов. После ухода Эмин сосредоточился на развитии своей компании Agalarov Development, в структуру которой входят торгово-сервисный комплекс Estate Mall, поп-ап-маркет Boxcity, морской курорт Sеа Breeze Resort & Residences рядом с Баку и другие проекты. За свою музыкальную карьеру Эмин выпустил девять русскоязычных и 11 англоязычных музыкальных альбомов. Среди его самых популярных песен — «Камин», «Сибирские морозы» и «До тебя», а также «Девочка моя» и «Мне все равно».