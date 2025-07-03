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Политика ,  
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В Калининграде отменили концерт Эмина Агаларова

Концерт перенесли на год — на 5 июля 2026 года. Информацию РБК подтвердили организаторы мероприятия
Эмин Агаларов
Эмин Агаларов (Фото: Антон Беркасов / РБК)

В городе Светлогорск в Калининградской области перенесли на год концерт российского и азербайджанского певца и бизнесмена Эмина (Эмина Агаларова). Об этом сообщила площадка, где должен был пройти концерт, — «Янтарь холл».

Там указали, что концерт перенесен по «не зависящим от театра эстрады «Янтарь-холл» причинам». Он должен был пройти 6 июля. Теперь его перенесли на 5 июля 2026 года.

Как уточнила площадка, старые билеты действуют на новую дату концерта.

Организаторы концерта подтвердили РБК перенос концерта на год, они рекомендовали уточнить причину переноса у представителей артиста. РБК обратился за комментарием к PR-директору Эмина.

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Отец Агаларова — уроженец Азербайджана Араз Агаларов, предприниматель и владелец холдинга Crocus Group.

Основным направлением деятельности компании был выставочный бизнес, но в 2000 году выставочная программу продали. Сегодня Crocus Group — одна из крупнейших девелоперских компаний в России.

В 2001 году Эмин Агаларов начал работать в семейном бизнесе. В 2014-м занял должность первого вице-президента Сrocus Group. В его управлении находились торгово-развлекательные комплексы VEGAS, «Крокус Сити Молл», концертные залы и другие.

В мае 2023 года он покинул холдинг — по его словам, в связи с большим количеством собственных параллельных проектов. После ухода Эмин сосредоточился на развитии своей компании Agalarov Development, в структуру которой входят торгово-сервисный комплекс Estate Mall, поп-ап-маркет Boxcity, морской курорт Sеа Breeze Resort & Residences рядом с Баку и другие проекты.

За свою музыкальную карьеру Эмин выпустил девять русскоязычных и 11 англоязычных музыкальных альбомов. Среди его самых популярных песен, по версии «Яндекс Музыки» на март 2024 года, — «Камин», «Сибирские морозы» и «До тебя», а также «Девочка моя» и «Мне все равно».

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Калининградская область концерты Эмин Агаларов
Эмин Агаларов фото
Эмин Агаларов
певец, бизнесмен
12 декабря 1979 года
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