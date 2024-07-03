Собянин попросил женщин и детей не выходить из дома из-за жары

Мэр предупредил, что 4 июля днем температура воздуха вновь превысит 30-градусную отметку, и призвал пожилых, беременных женщин и детей по возможности не выходить на улицу. В столице 2 и 3 июля побиты температурные рекорды

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых людей, беременных женщин и детей по возможности не выходить из дома в четверг, 4 июля, днем из-за 30-градусной жары. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Завтра в Москве сохранится очень жаркая погода. Днем температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов», — отметил Собянин.

Он также сообщил, что в пятницу, 5 июля, синоптики прогнозируют сильный ливень, шквалистый ветер до 20–25 м/с, грозу и даже град. В столице может выпасть более 50% от месячной нормы осадков.

Накануне в городе был побит температурный рекорд, державшийся 134 года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В центре города воздух прогрелся до плюс 32,1 градуса.

3 июля установлен новый рекорд, сообщил синоптик в телеграм-канале. На базовой метеостанции на ВДНХ зафиксирована максимальная температура плюс 32,7 градуса. Прежний рекорд был зарегистрирован в 1917 году, тогда столбики термометров поднялись до плюс 32,2 градуса.

