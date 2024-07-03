 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Собянин попросил женщин и детей не выходить из дома из-за жары

Мэр предупредил, что 4 июля днем температура воздуха вновь превысит 30-градусную отметку, и призвал пожилых, беременных женщин и детей по возможности не выходить на улицу. В столице 2 и 3 июля побиты температурные рекорды
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»
Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил пожилых людей, беременных женщин и детей по возможности не выходить из дома в четверг, 4 июля, днем из-за 30-градусной жары. Об этом он написал в телеграм-канале.

«Завтра в Москве сохранится очень жаркая погода. Днем температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов», — отметил Собянин.

Он также сообщил, что в пятницу, 5 июля, синоптики прогнозируют сильный ливень, шквалистый ветер до 20–25 м/с, грозу и даже град. В столице может выпасть более 50% от месячной нормы осадков.

Врачи Совфеда помогли Клишасу, которому стало плохо из-за жары
Общество
Андрей Клишас

Накануне в городе был побит температурный рекорд, державшийся 134 года, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В центре города воздух прогрелся до плюс 32,1 градуса.

3 июля установлен новый рекорд, сообщил синоптик в телеграм-канале. На базовой метеостанции на ВДНХ зафиксирована максимальная температура плюс 32,7 градуса. Прежний рекорд был зарегистрирован в 1917 году, тогда столбики термометров поднялись до плюс 32,2 градуса.
 

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Собянин аномальная жара
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
В Москве мужчина умер в кабине крана на стройке из-за жары
Общество
МЧС сообщило о росте числа утоплений из-за наступления жары
Общество
В Москве и Подмосковье предупредили об аномальной жаре
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 19:33
Жара в Москве сменилась дождем с грозой. Видео Город, 22:36
Собянин попросил женщин и детей не выходить из дома из-за жары Общество, 22:27
В Минобрнауки заявили, что треть мигрантов не сдали экзамен по русскому Общество, 22:11
Женщина впервые стала тренером в клубе НХЛ Спорт, 22:00
Суд арестовал тренера молодежной сборной по борьбе по делу о терроризме Общество, 22:00
Суд опроверг признание Шефлера и его бизнеса экстремистским объединением Бизнес, 21:49
«Динамо» проиграло «Партизану» в первом матче Братского кубка, ведя 2:0 Спорт, 21:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава набсовета Мосбиржи объяснил желание компаний провести делистинг Инвестиции, 21:36
Песков заявил, что Эрдоган не будет посредником в мирных переговорах Политика, 21:22
Дерипаска заявил, что Россия сможет вернуть 2007 год через 12 лет Экономика, 21:15
Аксаков назвал заморозку пенсионных накоплений ошибкой Финансы, 21:09
Собственная набережная и пляж: где жить в Москве, как на курорте РБК и City Bay, 21:08
Федерация дзюдо России опровергла согласие Махмадбекова выступить на ОИ Спорт, 21:03
Демократы начали готовить просьбу к Байдену об отказе от выдвижения Политика, 20:52