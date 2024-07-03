Врачи Совфеда помогли Клишасу, которому стало плохо из-за жары

Андрей Клишас (Фото: council.gov.ru)

Главе комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрею Клишасу прямо на пленарном заседании стало плохо из-за жары, ему помогли медики верхней палаты парламента. Об этом сенатор сообщил в своем телеграм-канале.

«Никогда не помню, чтобы давление у меня так резко поднималось, прямо на заседании Совфеда, в очень комфортной и привычной для меня обстановке. Спасибо внимательному медицинскому персоналу в Совфеде, который справился с этим за полтора часа», — написал Клишас.

Сенатор пожаловался на жару и назвал ее «настоящим стихийным бедствием».

Накануне главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила о рекордно теплом начале июля в Москве за 25 лет. Столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы об аномальной жаре до плюс 33 градусов в период с 1 по 3 июля. В Подмосковье температура может повыситься до плюс 36 градусов.