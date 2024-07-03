Минздрав предложил запретить скрывать состав сигарет

Минздрав предложил не относить состав сигарет к коммерческой тайне, чтобы у потребителей табака была полная информация об ингредиентах, вызывающих зависимость и иные негативные последствия. В 2017-м производители были против меры

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Минздрав разработал законопроект, согласно которому перестанут быть коммерческой тайной данные о наличии в табачных изделиях ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость и несут другие негативные последствия, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Министерство предложило внести изменения в п. 4 ст. 5 федерального закона 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (статья называется «Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну»). Пункт предлагается дополнить словами «о наличии и количестве в составе табачных изделий

‎и никотинсодержащей продукции ингредиентов, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающих такие свойства в результате их нагревания ‎и (или) тления».

В Минздраве отметили, что информирование потребителей о составе сигарет и другой подобной продукции предусмотрено законодательством об охране здоровья граждан, но на практике «потребители табачной продукции не обладают сегодня полной информацией об ингредиентах, содержащихся в потребляемой ими табачной продукции».

На пачках сигарет, как правило, не пишут их состав, но в обязательном предупреждении может содержаться информация, что продукция «содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества».

РБК направил запрос в табачные компании Japan Tobacco International (бренды Winston, LD и т.д.) Philip Morris International (бренды Chesterfield, Parliament и др.).

Минздрав и ранее предлагал перестать относить информацию о составе табачных изделий к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну. В 2017 году табачные компании выступили против этой инициативы, сочтя меру чрезмерной. Участники рынка отметили, что информация о своеобразии ингредиентов и их сочетании «охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне», отчет о входящих в состав продукции веществах и так предоставляется в Минздрав.