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Военная операция на Украине ,  
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Обвиненные в госизмене сыновья священника отказались давать показания

Обвиненные в госизмене сыновья липецкого священника отказались давать показания
Сюжет
Военная операция на Украине
Сыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве
Сыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова, которых обвинили в намерении отправиться воевать на стороне Украины, отказались давать показания в суде, сообщает «РИА Новости». Фигуранты участвовали в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда.

«Воспользуюсь 51-й статьей», — сказал Тимофей Ащеулов.

Ст. 51 Конституции Российской Федерации освобождает от обязанности «свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».

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Сыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании 2-го Западного окружного военного суда в Москве

Вслед за братом давать показания отказались Иоанн и Алексей. Затем гособвинитель зачитал показания Ащеуловых из материалов дела. Из них следует, что братья активно следили за новостями о ходе спецоперации, а о своем решении воевать на стороне Украины не рассказали даже родственникам.

1 июля на заседании 2-го Западного окружного военного суда Тимофей Ащеулов признал то, что ему вменяют, но уточнил, что виной это не считает. Его брат Иоанн свою вину признал, но сказал, что «вина — это субъективное состояние». Алексей Ащеулов о своем отношении к обвинению не заявил.

Каждому из братьев предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 30, ст. 275 — покушение на госизмену;
  • ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 — попытка незаконного пересечения границы группой лиц по предварительному сговору;
  • ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 — попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической.

Дело о госизмене в отношении сыновей липецкого священника поступило в суд в июне. Братьев Ащеуловых задержали в Курской области при попытке перейти границу и принять участие в СВО на стороне Украины, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Теги
зона спецоперации Курск госизмена суд священник
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