Обвиненные в госизмене сыновья священника отказались давать показания
Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова, которых обвинили в намерении отправиться воевать на стороне Украины, отказались давать показания в суде, сообщает «РИА Новости». Фигуранты участвовали в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда.
«Воспользуюсь 51-й статьей», — сказал Тимофей Ащеулов.
Ст. 51 Конституции Российской Федерации освобождает от обязанности «свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников».
Вслед за братом давать показания отказались Иоанн и Алексей. Затем гособвинитель зачитал показания Ащеуловых из материалов дела. Из них следует, что братья активно следили за новостями о ходе спецоперации, а о своем решении воевать на стороне Украины не рассказали даже родственникам.
1 июля на заседании 2-го Западного окружного военного суда Тимофей Ащеулов признал то, что ему вменяют, но уточнил, что виной это не считает. Его брат Иоанн свою вину признал, но сказал, что «вина — это субъективное состояние». Алексей Ащеулов о своем отношении к обвинению не заявил.
Каждому из братьев предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 30, ст. 275 — покушение на госизмену;
- ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 322 — попытка незаконного пересечения границы группой лиц по предварительному сговору;
- ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 — попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической.
Дело о госизмене в отношении сыновей липецкого священника поступило в суд в июне. Братьев Ащеуловых задержали в Курской области при попытке перейти границу и принять участие в СВО на стороне Украины, писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.