Дело о госизмене в отношении троих сыновей липецкого священника поступило в суд

Дело о госизмене в отношении сыновей липецкого священника поступило в суд

Троим сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова предъявлены окончательные обвинения в покушении на госизмену, попытке незаконно перейти границу и попытке участия в террористической организации, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых задержали в Курской области при попытке перейти границу и принять участие в боях на стороне Украины, пишет агентство.

Во Втором Западном окружном суде подтвердили, что такое дело поступило. Оно не содержит грифа секретности и будет рассмотрено в открытом режиме, отметили там.

История Ащеуловых ранее вызвала широкий общественный резонанс. В середине декабря 2014 года у главы семьи забрали девять несовершеннолетних детей из-за непригодных для проживания условий. По словам священника, должностные лица не представили документов, которые подтверждали бы правомерность их действий, и применили силу; однако следователи не нашли нарушений.

Спустя две недели детей вернули священнику, а семью переселили в другое жилье на время ремонта их дома. В Липецкой епархии «Коммерсанту» сообщили, что Ащеулова лишили прихода из-за грубого отношения к прихожанам.