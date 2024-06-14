 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Омск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Военная операция на Украине ,  
0 

Дело о госизмене в отношении сыновей липецкого священника поступило в суд

Дело о госизмене в отношении троих сыновей липецкого священника поступило в суд
Сюжет
Военная операция на Украине

Троим сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова предъявлены окончательные обвинения в покушении на госизмену, попытке незаконно перейти границу и попытке участия в террористической организации, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Алексея, Иоанна и Тимофея Ащеуловых задержали в Курской области при попытке перейти границу и принять участие в боях на стороне Украины, пишет агентство.

Во Втором Западном окружном суде подтвердили, что такое дело поступило. Оно не содержит грифа секретности и будет рассмотрено в открытом режиме, отметили там.

Дело о госизмене в отношении сыновей липецкого священника поступило в суд
Политика

История Ащеуловых ранее вызвала широкий общественный резонанс. В середине декабря 2014 года у главы семьи забрали девять несовершеннолетних детей из-за непригодных для проживания условий. По словам священника, должностные лица не представили документов, которые подтверждали бы правомерность их действий, и применили силу; однако следователи не нашли нарушений.

Спустя две недели детей вернули священнику, а семью переселили в другое жилье на время ремонта их дома. В Липецкой епархии «Коммерсанту» сообщили, что Ащеулова лишили прихода из-за грубого отношения к прихожанам.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Теги
Липецкая область священник госизмена суд

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Глава Минобороны Словакии счел госизменой передачу Украине МиГ-29
Политика
Осужденного за госизмену Сафронова перевели в колонию в Красноярске
Политика
Мужчине дали 24 года за госизмену и убитого таксиста у границы с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 94,83 (-0,91) Инвестиции, 13 июн, 17:18 Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 88,21 (-0,81) Инвестиции, 13 июн, 17:18
Небензя заявил о трезвой оценке конфликта на Украине мировым сообществом Политика, 08:48
Эксперты допустили первое с 2004 года падение переработки нефти в Китае Бизнес, 08:34
Как сохранять душевное равновесие — советы телеведущей Опры Уинфри Pro, 08:29
Польша подняла самолеты из-за активности российской авиации Политика, 08:04
Дело о госизмене в отношении сыновей липецкого священника поступило в суд Политика, 08:01
Доходы музеев выросли благодаря киносъемкам и туристам Технологии и медиа, 08:01
В Киевской и Хмельницкой областях прогремели взрывы Политика, 07:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
Воронежский губернатор уточнил число сбитых дронов и последствия атаки Политика, 07:39
Бывший замглавы Минпромторга стал совладельцем производителя банкоматов Финансы, 07:30
Над Ростовской областью ночью сбили 70 дронов⁠ Политика, 07:19
ЦАХАЛ применила средневековый требушет против «Хезболлы». Видео Политика, 07:17
Coca-Cola подала заявки на регистрацию своих брендов в России Бизнес, 07:08
Фаворит в кризисе. Что важно знать о Евро-2024 Спорт, 07:00