Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе
На трассе в Кемеровской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, который стоял на дороге, сообщило региональное управление МВД.
ДТП произошло около 8:40 по местному времени на 235-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского муниципального округа.
«54-летний водитель автобуса «Голден Драгон» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами», — говорится в сообщении.
Автобус ехал по маршруту Новосибирск — Кемерово, внутри находились 29 пассажиров. «В настоящее время полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия», — добавили в МВД.
Как сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе округа, в аварии пострадали девять человек, в том числе двое детей, четверых человек госпитализировали.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу главного управления МВД по Кемеровской области.
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