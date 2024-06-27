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Автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

На трассе в Кемеровской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, который стоял на дороге, сообщило региональное управление МВД.

ДТП произошло около 8:40 по местному времени на 235-м километре автодороги Р-255 «Сибирь» на территории Топкинского муниципального округа.

«54-летний водитель автобуса «Голден Драгон» не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем, который остановился по требованию регулировщика на участке с ремонтными работами», — говорится в сообщении.

Автобус ехал по маршруту Новосибирск — Кемерово, внутри находились 29 пассажиров. «В настоящее время полицейские устанавливают количество пострадавших и все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия», — добавили в МВД.

Как сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе округа, в аварии пострадали девять человек, в том числе двое детей, четверых человек госпитализировали.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главного управления МВД по Кемеровской области.

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