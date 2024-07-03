Суд обязал СК частично прекратить преследование похитителя Авраама Руссо

Покушение на Авраама Руссо произошло в 2004 году — тогда певца похитили и заставили работать на экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова. Похитителем, по версии следствия, был Эльдукаев, но срок давности по его делу уже вышел

Авраам Руссо (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Басманный районный суд Москвы обязал главное следственное управление (ГСУ) СК частично прекратить уголовное преследование Тархана Эльдукаева — бывшего борца-вольника и одного из партнеров экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого обвиняли в похищении певца Авраама Руссо и попытке его убийства, сообщает «Коммерсантъ».

Адвокат Роберт Зиновьев рассказал газете, 2 июля судья Евгения Николаева, рассматривая жалобу защиты на отказное решение ГСУ СК, удовлетворила требование представителей Эльдукаева. Они доказывали, что преследование доверителя по обвинению в похищении (ст. 126 УК России) певца Авраама Руссо в 2004 году должно быть прекращено, так как по данному эпизоду еще в 2019 году вышел срок давности.

Как отмечает «Коммерсантъ», на это же обстоятельство защита указывала в январе 2024 года, но тогда другая судья, Наталья Дударь, требование отклонила. Мосгорсуд отменил ее решение, направив жалобу на новое рассмотрение. В этот раз ее поддержал представитель надзирающей за следствием Генпрокуратуры. В результате судья Николаева обязала следствие устранить допущенное нарушение и прекратить уголовное дело в отношении Эльдукаева.

По словам адвоката Зиновьева, защитой обжалуется и обвинение по второму эпизоду дела — о покушении на певца в 2006 году. По нему также закончился срок давности. Также Исмаилова и Эльдукаева проверяют на причастность к целому ряду других особо тяжких преступлений, в том числе убийству в декабре 1996 года одного из создателей горско-еврейской общины Москвы предпринимателя Таира Гуршумова и покушению на его младшего брата Тельмана Гуршумова.

РБК обратился за комментарием в Басманный суд.

За свою жизнь Руссо пережил несколько покушений. Дело Эльдукаева касается эпизода, произошедшего в январе 2004 года. Тогда, как следует из материалов дела, Исмаилов пригласил Руссо поужинать в ресторане «Прага» (племянник бизнесмена Заур Марданов был гендиректором ресторана), затем певца завели в служебный кабинет, отобрали мобильный телефон и избили. Там Эльдукаев, Исмаилов и другие лица потребовали от Руссо заключить контракт с Исмаиловым. После этого Руссо отвезли в подмосковный дом бизнесмена в Апрелевке, на следующий день певец согласился выполнить требования похитителей, и его отпустили.

За похищение Руссо в 2021 году к лишению свободы приговорили нескольких человек: Владимира Гусакова, Эльяра Дамирова и Заура Марданова, им назначили шесть, пять и семь лет заключения и освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Еще двух преступников, Алексея Трясникова и Виталия Джура, приговорили к 12 и 9 годам колонии строгого режима за покушение на певца в 2006 году, при котором был расстрелян из автомата автомобиль Руссо. Певец получил ранения, его водитель погиб. Организатором покушения следователи считают Исмаилова, который находится в международном розыске.

Защита Эльдукаева еще в апреле сообщала, что тот согласен на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям либо допускает возможность решить вопрос путем участия в военной операции.