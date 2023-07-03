Жителей Усинска попросили не брать воду из реки из-за разлива нефти

Из-за проблем на трубопроводе «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении часть нефтепродуктов попала в реку Колва. На этом фоне власти Усинска призвали местных жителей не брать речную воду для бытовых и технических целей

Фото: komiproc / Telegram

В Республике Коми жителям Усинска, где произошел разлив нефти, не следует использовать воду из реки Колва в бытовых и технических целях, написал глава городского округа Николай Такаев в телеграм-канале.

По его словам, 3 июля на Южно-Ошском нефтяном месторождении возникла неисправность на трубопроводе «Нобель-Ойл», в связи с чем произошел разлив нефтесодержащей жидкости в реке Колва.

«До выяснения всех деталей обстоятельств и устранения последствий нефтеразлива прошу жителей воздержаться от использования воды из реки Колва в бытовых и технических целях», — заявил он.

Сейчас на месте происшествия находится оперативная группа под руководством Такаева, в Усинском округе действует режим повышенной готовности.

О том, что в Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости, в том числе в реке Колва, администрация республики сообщила ранее 3 июля.

В октябре 2022 году в Княжпогостском муниципальном районе Коми ввели режим ЧС из-за разрыва трубопровода «Ухта — Ярославль» и разлива около 100 куб. м нефти. В компании «Транснефть — Север», которой принадлежит нефтепровод, сообщили, что разрыв произошел из-за изменения давления в трубе.

По словам губернатора Владимира Уйбы, разлив был на грунт и частично попал в болото, которое не имеет выхода ни в ручьи, ни в реку, поэтому угроз ни питьевым источникам, ни населению не было.