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Общество ,  
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В районе Коми ввели режим ЧС из-за разлива 100 куб. м нефти

В Коми в Княжпогостском муниципальном районе ввели режим ЧС из-за разрыва трубопровода «Ухта — Ярославль» и разлива около 100 куб. м нефти, сообщил губернатор региона Владимир Уйба. Его слова приводятся в телеграм-канале пресс-службы правительства Коми.

«Разлив был на грунт и частично попал в болото, которое не имеет выхода ни в ручьи, ни в реку. [Поэтому] нет угроз ни питьевым источникам, ни населению. Несмотря на то, что значительного ущерба не нанесено, мы ввели с сегодняшнего дня муниципальный уровень ЧС для того, чтобы здесь на территории локализовать утечку», — сказал Уйба.

По его словам, монтаж на дефектном участке трубы и уборка нефтесодержащего слоя грунта планируется завершить до конца следующей недели.

Губернатор отметил, что причина разрыва трубопровода неизвестна, так как весной проводилась дефектоскопия (ультразвуковое исследование), которая не выявила замечаний по качеству трубы.

В компании «Транснефть — Север», которой принадлежит нефтепровод, сообщили, что разрыв произошел из-за изменения давления в трубе.

«15 октября 2022 г. в 11:35 (мск) автоматизированной системой контроля параметров работы АО «Транснефть — Север» было зафиксировано изменение внутритрубного давления на участке магистрального нефтепровода (МН) Ухта — Ярославль», — говорится в сообщении.

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В компании также исключили опасность для окружающей среды и угрозу жизни и здоровью населения.

Теги
Коми режим ЧС разлив нефти Владимир Уйба прорыв трубопровода
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