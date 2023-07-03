В Коми из-за неисправности трубопровода в реку Колву попала нефтесодержащая жидкость

Нефтепродукты попали в реку в Коми из-за неисправности трубопровода

В Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости, часть попала в реку Колва, сообщила администрация республики.

Разлив произошел на территории Усинского округа. Причиной стала неисправность трубопровода ООО «Нобель-Ойл» на Южно-Ошском нефтяном месторождении.

На месте происшествия работает оперативная группа под руководством главы округа Николая Такаева. В устранении последствий разлива участвуют 18 человек и четыре единицы техники. В округе ввели режим повышенной готовности.

В конце июня на трассе «Лена» в Якутии перевернулся грузовик, везший дизельное топливо, в результате разлилось около 3 тыс. л. Прокуратура организовала проверку из-за разлива нефтепродуктов на дороге.