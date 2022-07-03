Бастрыкин призвал проверить законность приговора по делу о Сямозере
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал обращение к генеральному прокурору о проверке законности освобождения фигурантов дела о гибели детей на Сямозере. Об этом сообщается на сайте СК.
Бастрыкин обратил внимание на то, что Мосгорсуд признал чиновниц, сотрудниц департамента труда и социальной защиты населения Татьяну Барсукову и Елену Семкину виновными в халатности, однако освободил их от наказания из-за истечения срока давности. При этом срок рассмотрения дела нарушила сама судья Басманного суда, указал глава СК.
Он призвал Генеральную прокуратуру обжаловать приговор, если проверка выявит процессуальные нарушения.
18 июня 2016 года группа из 47 детей и четырех взрослых — сопровождающих парк-отеля «Сямозеро» в Карелии — отправилась сплавляться на рафте и каноэ по одноименному озеру. Группа попала в шторм, каноэ перевернулось. В воде оказались 23 ребенка, 14 погибли.
Организацией отдыха детей-сирот и детей из многодетных и неблагополучных семей занимались замглавы департамента труда и социальной защиты Москвы Татьяна Барсукова и начальник управления по организации работы с семьями с детьми Елена Семкина.
Следствие отмечало, что они заключили договор об организации отдыха, который предусматривал обязательную водную программу, однако не проверили квалификацию персонала (детей сопровождали учащиеся колледжа в Петрозаводске) и наличие спасательного оборудования.
17 мая Басманный суд Москвы признал Барсукову и Семкину виновными
в халатности (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса). Барсукова получила 4,5 года лишения свободы, а Семкина — четыре года. Они должны были отбывать наказание в колонии общего режима.
Сотрудницы департамента не признали вину, пытались представить документы и заключения специалистов в защиту своей позиции, а следствие в ответ ссылалось на показания потерпевших и свидетелей, заключения экспертов и другие доказательства по делу.
30 июня Мосгорсуд удовлетворил апелляцию подсудимых и освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.