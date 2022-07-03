Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Австралия запретит импорт золота из России Политика, 20:06
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 20:05
Бастрыкин призвал проверить законность приговора по делу о Сямозере Общество, 19:55
Овечкин назвал будущую российскую звезду в НХЛ Спорт, 19:51
Шольц назвал возможный рост цен на отопление «социальной взрывчаткой» Общество, 19:45
В ЛНР заявили о начале боев за Северск Политика, 19:29
Два игрока ЦСКА воспользовались поправкой ФИФА и приостановили контракты Спорт, 19:26
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 19:16
МИД обвинил Францию в нарушении тайны переговоров Путина и Макрона Политика, 19:03
«Локомотив» одержал победу в первом матче под руководством Циннбауэра Спорт, 19:02
Белый дом фразой «сейчас не время» оценил перспективу диалога по Украине Политика, 18:47
Российский шахматист Непомнящий досрочно выиграл турнир претендентов Спорт, 18:38
Мэр Белгорода сообщил о повреждении 72 домов при обстреле Политика, 18:30
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 18:27
Общество ,  
0 

Бастрыкин призвал проверить законность приговора по делу о Сямозере

Глава СК Бастрыкин призвал проверить законность освобождения фигурантов дела о Сямозере
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин инициировал обращение к генеральному прокурору о проверке законности освобождения фигурантов дела о гибели детей на Сямозере. Об этом сообщается на сайте СК.

Бастрыкин обратил внимание на то, что Мосгорсуд признал чиновниц, сотрудниц департамента труда и социальной защиты населения Татьяну Барсукову и Елену Семкину виновными в халатности, однако освободил их от наказания из-за истечения срока давности. При этом срок рассмотрения дела нарушила сама судья Басманного суда, указал глава СК.

Он призвал Генеральную прокуратуру обжаловать приговор, если проверка выявит процессуальные нарушения.

Суд приговорил к колонии чиновниц, которые отправили детей на Сямозеро
Общество
Татьяна Барсукова

18 июня 2016 года группа из 47 детей и четырех взрослых — сопровождающих парк-отеля «Сямозеро» в Карелии — отправилась сплавляться на рафте и каноэ по одноименному озеру. Группа попала в шторм, каноэ перевернулось. В воде оказались 23 ребенка, 14 погибли.

Организацией отдыха детей-сирот и детей из многодетных и неблагополучных семей занимались замглавы департамента труда и социальной защиты Москвы Татьяна Барсукова и начальник управления по организации работы с семьями с детьми Елена Семкина.

Следствие отмечало, что они заключили договор об организации отдыха, который предусматривал обязательную водную программу, однако не проверили квалификацию персонала (детей сопровождали учащиеся колледжа в Петрозаводске) и наличие спасательного оборудования.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro
Фото: Denis Doyle / Getty Images Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Фото: Ron Lach / Pexels 11 гаджетов, которые помогут улучшить сон
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Импортозаместить ПО и не выгореть: советы, которые помогут сберечь кадры
Инструкции

Суд повторно оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере
Общество
Людмила Котович

17 мая Басманный суд Москвы признал Барсукову и Семкину виновными
в халатности (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса). Барсукова получила 4,5 года лишения свободы, а Семкина — четыре года. Они должны были отбывать наказание в колонии общего режима.

Сотрудницы департамента не признали вину, пытались представить документы и заключения специалистов в защиту своей позиции, а следствие в ответ ссылалось на показания потерпевших и свидетелей, заключения экспертов и другие доказательства по делу.

30 июня Мосгорсуд удовлетворил апелляцию подсудимых и освободил их от наказания в связи с истечением срока давности.

Теги
Александр Бастрыкин СК проверка приговор Сямозеро
Материалы по теме
Семьи погибших на Сямозере детей обжалуют приговор обвиняемым по делу
Общество
Суд отменил оправдательные приговоры по делу о гибели детей на Сямозере
Общество
Экс-глава лагеря на Сямозере получила 9,5 года колонии за гибель 14 детей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter