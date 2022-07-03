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В Оренбургской области сошел с рельсов локомотив

Фото: uraltransprok / Telegram
Фото: uraltransprok / Telegram

Уральская транспортная прокуратура начала проверку после схода локомотива с рельсов недалеко от станции Халилово Южно-Уральской железной дороги. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Станция Халилово находится недалеко от города Орск в Оренбургской области. Инцидент произошел в 1:42 по местному времени (23:42 мск). Как пишет прокуратура, инцидент произошел при производстве маневровых работ. В результате инцидента никто не пострадал. Задержки поездов также не произошло.

СК возбудил дело после схода 19 вагонов на Забайкальской железной дороге
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Фото:СК РФ

В настоящий момент прокуратура устанавливает причину происшествия. Ведомство организовало проверку.

30 июня следователи возбудили уголовное дело после схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел на 7189-м км перегона Сгибеево — Большая Омутная Забайкальской железной дороги в Сковородинском районе Амурской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Максимальное наказание — лишение свободы на два года.

Теги
Локомотив Оренбургская область прокуратура сход с рельсов
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