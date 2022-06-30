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СК возбудил дело после схода 19 вагонов на Забайкальской железной дороге

Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегеонального следственного управления СК возбудил уголовное дело после схода с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в 14:10 по местному времени (8:10 мск) на 7189-м км перегона Сгибеево — Большая Омутная Забайкальской железной дороги в Сковородинском районе Амурской области.

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Фото:LatifundistCom / Twitter

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). Максимальное наказание — лишение свободы на два года.

По данным следствия, повреждены 600 м главного пути, 19 вагонов и одна опора линии электропередачи. РЖД оценили материальный ущерб в 1 млн руб.

Причина происшествия пока не известна. О пострадавших не сообщается. Следователи продолжают работу.

Накануне с рельсов сошли 11 вагонов, перевозивших зерно с Украины. Инцидент произошел в Румынии. Поезд, состоявший из 32 вагонов, буксировал локомотив Румынской железнодорожной группы (GFR). Состав шел из порта Констанца. По предварительным данным, он мог сойти с рельсов из-за плохого состояния путей, также рассматривается версия о неисправности вагонов, пишет портал без указания источника.

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