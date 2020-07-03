За сутки в России от COVID-19 умерли 176 человек

Общее число умерших составило 9,8 тыс., заболевших - 667,8 тыс.

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

За последние 24 часа в России умерли 176 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. По состоянию на 3 июля общее число летальных исходов составило 9859.

Также за сутки в стране подтвердили 6718 случаев заболевания, число инфицированных выросло до 667,8 тыс.

Материал дополняется