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Пандемия коронавируса ,  
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Власти обвинили аэропорты и пассажиров в несоблюдении карантинных мер

Ространснадзор по итогам проверок в июне выявил 518 случаев несоблюдения рекомендаций по соблюдению противоэпидемических мер в аэропортах и самолетах. Ведомство направило материалы о нарушениях в Роспотребнадзор

В июне Ространснадзор провел сотни проверок в российских аэропортах и выяснил, что пассажиры, а также сотрудники аэропортов и авиакомпаний пренебрегают противоэпидемическими рекомендациями, забывая надевать маски и перчатки. Об этом говорится в обращении заместителя главы Ространснадзора Андрея Шнырева к главе Росавиации Александру Нерадько, пишет «Коммерсантъ».

Как отметил Шнырев, с 1 по 24 июня проверкам подверглись 134 аэропорта и 409 воздушных судов. В общей сложности было выявлено 518 нарушений у авиакомпаний и аэропортов, из них на аэропорты приходится 353 нарушения. «Среди наиболее часто встречающихся — отсутствие масок и перчаток у пассажиров, сотрудников аэропортов и персонала авиакомпаний, в том числе у летного и кабинного экипажа», — говорится в публикации.

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Кроме того, не во всех аэропортах на входе сотрудники проверяют температуру у пассажиров, не всегда это делается и при посадке на рейс, утверждает Шнырев. Также не во всех аэропортах в полном объеме проводится регулярная уборка общественных зон с использованием дезинфицирующих средств.

В середине июня проверка в Шереметьево показала, что у сотрудников погранслужбы и службы авиационной безопасности нет масок и перчаток, в Домодедово сотрудники не информировали пассажиров о необходимости носить их, а в петербургском Пулково пассажиры не соблюдали дистанцию при посадке и высадке, говорится в письме Шнырева.

Дистанцию не соблюдали также в аэропортах Красноярска и Магадана, а в Нальчике и Тюмени пассажиров недостаточно часто информировали о необходимости соблюдения санитарных мер, пишут «Ведомости» со ссылкой на обращение замглавы Ространснадзора. Нарушения также нашли в аэропортах Новосибирска, Владивостока, Хабаровска и Якутска.

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Кроме того, проверка выявила, что сотрудники «Аэрофлота», S7, «Победы», «России», «Ямала», «Ираэро», «Азимута» и других компаний не пользуются тепловизорами и не проверяют здоровье пассажиров на борту. При этом в большинстве случаев аппараты у них есть. Остальные правила, такие как ношение масок и перчаток членами экипажа и организация запаса средств индивидуальной защиты для пассажиров, авиакомпании соблюдают.

Шнырев также сообщил, что по итогам проверки Ространснадзор направил в Роспотребнадзор материалы о 231 нарушении рекомендаций.

В начале мая глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что ведомство вместе с Роспотребнадзором подготовит дополнительные правила безопасности перевозок пассажиров, которые будут включать медицинскую безопасность. Он назвал это «первоочередным запросом общества» в условиях пандемии.

Позже в том же месяце Роспотребнадзор и Росавиация опубликовали план возобновления авиаперевозок в три этапа. Среди прочих рекомендаций для пассажиров на первых двух этапах — носить маски и перчатки на протяжении всего пути и снимать верхнюю одежду, соблюдать дистанцию при посадке. На рейсах, которые длятся более трех часов, маски пассажирам будут заменять бортпроводники. На первом этапе режим «пристегните ремни» будет сохраняться во время всего полета. На заключительном этапе почти все эти меры отменят.

Авторы: Михаил Юшков, Наталия Анисимова
Теги: Ространснадзор, Росавиация, аэропорты, авиакомпании
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