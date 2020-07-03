Власти обвинили аэропорты и пассажиров в несоблюдении карантинных мер

Ространснадзор по итогам проверок в июне выявил 518 случаев несоблюдения рекомендаций по соблюдению противоэпидемических мер в аэропортах и самолетах. Ведомство направило материалы о нарушениях в Роспотребнадзор

В июне Ространснадзор провел сотни проверок в российских аэропортах и выяснил, что пассажиры, а также сотрудники аэропортов и авиакомпаний пренебрегают противоэпидемическими рекомендациями, забывая надевать маски и перчатки. Об этом говорится в обращении заместителя главы Ространснадзора Андрея Шнырева к главе Росавиации Александру Нерадько, пишет «Коммерсантъ».

Как отметил Шнырев, с 1 по 24 июня проверкам подверглись 134 аэропорта и 409 воздушных судов. В общей сложности было выявлено 518 нарушений у авиакомпаний и аэропортов, из них на аэропорты приходится 353 нарушения. «Среди наиболее часто встречающихся — отсутствие масок и перчаток у пассажиров, сотрудников аэропортов и персонала авиакомпаний, в том числе у летного и кабинного экипажа», — говорится в публикации.

Кроме того, не во всех аэропортах на входе сотрудники проверяют температуру у пассажиров, не всегда это делается и при посадке на рейс, утверждает Шнырев. Также не во всех аэропортах в полном объеме проводится регулярная уборка общественных зон с использованием дезинфицирующих средств.

В середине июня проверка в Шереметьево показала, что у сотрудников погранслужбы и службы авиационной безопасности нет масок и перчаток, в Домодедово сотрудники не информировали пассажиров о необходимости носить их, а в петербургском Пулково пассажиры не соблюдали дистанцию при посадке и высадке, говорится в письме Шнырева.