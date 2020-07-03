Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 июля

Локальные вспышки болезни в московских музеях, в аэропортах не соблюдают меры безопасности, главный инфекционист США предупредил о мутации коронавируса — главные новости о пандемии в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 661,1 тыс. (6760 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 9683 человека (147 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 422,9 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом. Таким образом, количество жертв коронавируса в столице достигло 3904 человек.

В нескольких столичных музеях после отмены ограничений на их работу произошли локальные вспышки COVID-19, сообщил начальник управления музейно-выставочной службы городского департамента культуры Антон Горянов. По его словам, в нескольких музеях заболели по три-четыре человека, однако эти учреждения не были закрыты. Музеи в столице начали открываться с 16 июня, в городе заработали уже около 30% учреждений.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ространснадзор пожаловался Росавиации на то, что аэропортах не соблюдают предписанные меры безопасности. Замглавы ведомства Андрея Шнырева в обращении к главе Росавиации Александру Нерадько сообщил, что с 1 по 24 июня проверкам подверглись 134 аэропорта и 409 воздушных судов. В общей сложности было выявлено 518 нарушений у авиакомпаний и аэропортов, из них на аэропорты приходится 353 нарушения. В основном речь идет об отсутствии масок. Где-то пассажирам не измеряют температуру, а где-то — не проводят обязательную дезинфекцию помещений.

Россия начала экспорт препарата «Авифавир» для лечения коронавируса в Белоруссию. В ближайшее время «Авифавир» будет поставляться также в Казахстан, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и группе компаний «ХимРар».

С начала эпидемии в России провели более 20,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию, больше всего тестов сделали в Москве, сообщил Роспотребнадзор.

В России из-за эпидемии коронавируса может исчезнуть до трети детских лагерей, считает директор всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус. Ситуация должна обсуждаться на самом высоком правительственном уровне, заявил он.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 10,53 млн, более 512,8 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 10,8 млн человек, из них более 520,7 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 2,73 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,49 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (604 тыс.), на пятом — Перу (292 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, может становиться более заразным в случае определенной мутации, которая ускоряет его репликацию. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время выступления на расширенном заседании политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, заявил, что стране удалось не допустить проникновения коронавируса из-за границы. Еще в марте южнокорейское издание JoongAng Ilbo, ссылаясь на анонимный источник, писало, что в КНДР выявили первый случай COVID-19.

Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. По его словам, ведущие разработчики находятся в «месяцах от успеха».

Казахстан стал первой страной СНГ, вынужденной вернуться к противовирусным ограничениям после их ослабления. Карантинные меры начнут действовать с 5 июля, продлятся 14 дней, а затем могут быть продлены в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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