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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Гибель подводников ,  
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Шойгу по поручению Путина приехал в Североморск
Президент попросил министра лично заслушать доклады по пожару на борту подводного комплекса «Лошарик»
Сергей Шойгу (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Министр обороны Сергей Шойгу проведет в Североморске совещание с комиссией, которая расследует причину пожара на глубоководном аппарате «Лошарик», сообщило агентство «РИА Новости».

Также министр заслушает отчет командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.

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Крупные аварии на советских и российских подводных лодках. Фотогалерея

О том, что глубоководный аппарат находится на базе ВМФ в Североморске, Шойгу 2 июля доложил президенту Владимиру Путину. Тот попросил министра лично заслушать доклады комиссии и «нацелить [ее] на безусловное выявление причин» произошедшего.

Об итогах президент попросил доложить ему лично.

ЧП на глубоководном аппарате произошло 1 июля, но Министерство обороны сообщило о произошедшем только на следующий день. По информации военных, на аппарате произошел пожар. Погибли 14 подводников, они отравились продуктами горения. По данным источника РБК в силовых структурах, пожар возник на атомной глубоководной станции проекта 10831 («Лошарик»).

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Погибшие в Баренцевом море подводники. Что о них известно

Путин на встрече с Шойгу сказал, что среди погибших были семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Сергей Шойгу, Североморск
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