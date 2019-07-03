Шойгу по поручению Путина приехал в Североморск

Президент попросил министра лично заслушать доклады по пожару на борту подводного комплекса «Лошарик»

Сергей Шойгу (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Министр обороны Сергей Шойгу проведет в Североморске совещание с комиссией, которая расследует причину пожара на глубоководном аппарате «Лошарик», сообщило агентство «РИА Новости».

Также министр заслушает отчет командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева и главкома ВМФ адмирала Николая Евменова.



О том, что глубоководный аппарат находится на базе ВМФ в Североморске, Шойгу 2 июля доложил президенту Владимиру Путину. Тот попросил министра лично заслушать доклады комиссии и «нацелить [ее] на безусловное выявление причин» произошедшего.

Об итогах президент попросил доложить ему лично.

ЧП на глубоководном аппарате произошло 1 июля, но Министерство обороны сообщило о произошедшем только на следующий день. По информации военных, на аппарате произошел пожар. Погибли 14 подводников, они отравились продуктами горения. По данным источника РБК в силовых структурах, пожар возник на атомной глубоководной станции проекта 10831 («Лошарик»).