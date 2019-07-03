Эксперты назвали российские города с самым быстрым темпом роста зарплат

Больше всего зарабатывают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. На последнем месте в списке оказался Тольятти

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Средняя зарплата в России по итогам второго квартала составила 37 тысяч рублей, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Авито». Это на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты «Авито» выяснили, что из 23 исследуемых городов наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), Москве (10,9%) и в Тюмени (10,2%). При этом если Москва является лидером по средней зарплате (57,9 тыс. руб.), то Барнаул (29,9 тыс. руб.), наоборот, входит в число городов, где зарабатывают меньше всего. В этой же части списка оказались Ульяновск (29,4 тыс.), Волгоград (29,3 тыс.) и Тольятти (29,2 тыс.).

На высокую зарплаты помимо Москвы можно рассчитывать в Санкт-Петербурге (47,4 тыс. в среднем), а также в Екатеринбурге (39,3 тыс.).

Самой высокооплачиваемой группой профессий является строительство, где в среднем можно заработать 47,3 тыс. рублей в месяц. При этом наиболее востребованными среди работодателей являются продавцы, перевозчики, а также работники автобизнеса.

Меньше всего денег во втором квартале предлагали студентам и соискателям без опыта - 30,5 тысячи рублей в месяц.