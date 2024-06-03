Мужчина забросал «коктейлями Молотова» храм Дмитрия Донского в Тюмени

Мужчина бросил несколько «коктейлей Молотова» в храм Дмитрия Донского в Тюмени

Неизвестный бросил несколько «коктейлей Молотова» в сторону двери храма Дмитрия Донского. После поджога мужчина скрылся на велосипеде, очевидцы потушили возгорание до прибытия пожарных. Поджигателя ищет полиция

Фото: Никита Попов / РБК

В Тюмени неизвестный мужчина бросил несколько «коктейлей Молотова» в храм «Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского», сообщают портал «Тюмень онлайн» и «Комсомольская правда — Тюмень».

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина достает из пакета бутылки с зажигательной смесью и кидает их в дверь храма, начинается пожар. Потом мужчина садится на велосипед и уезжает.

В пресс-службе управления МЧС по Тюменской области сообщили «Тюмень онлайн», что очевидцы успели потушить возгорание до прибытия пожарных.

Попытка поджога произошла около 20:40 по местному времени. «В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины», — заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Тюменской области, в храм Дмитрия Донского и региональное управление МЧС.

В апреле во Владимире неизвестный мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание областного правительства. Бутылка с зажигательной смесью ударилась об окно здания, но не разбила его, а отрикошетила и упала на землю, писал телеграм-канал Baza. По данным Mash, в здание правительства кинули как минимум две бутылки с зажигательной смесью, по словам очевидцев, прозвучало три-четыре взрыва. Кроме того, загорелась машина, припаркованная рядом со зданием правительства. Пострадавших не было. Мужчину позже задержали.