Мужчина забросал «коктейлями Молотова» храм Дмитрия Донского в Тюмени
В Тюмени неизвестный мужчина бросил несколько «коктейлей Молотова» в храм «Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского», сообщают портал «Тюмень онлайн» и «Комсомольская правда — Тюмень».
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчина достает из пакета бутылки с зажигательной смесью и кидает их в дверь храма, начинается пожар. Потом мужчина садится на велосипед и уезжает.
В пресс-службе управления МЧС по Тюменской области сообщили «Тюмень онлайн», что очевидцы успели потушить возгорание до прибытия пожарных.
Попытка поджога произошла около 20:40 по местному времени. «В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности и задержание мужчины», — заявили в пресс-службе регионального управления МВД.
РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Тюменской области, в храм Дмитрия Донского и региональное управление МЧС.
В апреле во Владимире неизвестный мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание областного правительства. Бутылка с зажигательной смесью ударилась об окно здания, но не разбила его, а отрикошетила и упала на землю, писал телеграм-канал Baza. По данным Mash, в здание правительства кинули как минимум две бутылки с зажигательной смесью, по словам очевидцев, прозвучало три-четыре взрыва. Кроме того, загорелась машина, припаркованная рядом со зданием правительства. Пострадавших не было. Мужчину позже задержали.
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