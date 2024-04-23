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В красноярском поселке из-за пожара обрушились купол и кровля храма

МЧС: в красноярском поселке Стрелка из-за пожара обрушились купол и кровля храма

В красноярском поселке из-за пожара обрушились купол и кровля храма
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Храм загорелся в поселке Стрелка Красноярского края, в результате на площади 300 кв. м у здания обрушились кровля и купол, сообщило в телеграм-канале российское МЧС.

Пожар в храме начался около 13:48 по местному времени (09:48 мск). Огонь охватил площадь в 432 кв. м. К 16:07 (12:07 мск) возгорание локализовали, а к 19:40 (15:40 мск) — ликвидировали.

Погибших и пострадавших, по информации МЧС, нет.

В историческом районе Астрахани загорелись торговые павильоны
Общество

Поселок Стрелка расположен чуть более чем в 200 км к северу от Красноярска.

В середине апреля в историческом районе Астрахани — Большие Исады — на одноименном вещевом рынке загорелись торговые павильоны и крыша одного из магазинов. Огонь охватил площадь в 1,2 тыс. кв. м, из опасной зоны эвакуировали более ста человек.

Проверку по факту пожара организовала прокуратура.

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храм Красноярский край Пожар
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